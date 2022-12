La UPrO cerró el año despidiendo a otra numerosa tanda de nuevos profesionales

Por Gabriel Rodriguez

El jueves por la noche, la Universidad Provincial de Oficios (UPrO) “Eva Perón” vivió una velada de gala, pues 839 personas recibieron sus diplomas como flamantes egresados de los cursos y tecnicaturas que brinda la casa de estudios con sede en Villa Mercedes. El acto fue presidido por el gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Saá, junto al rector Joaquín Surroca.

Los nuevos profesionales estuvieron acompañados por sus familias, por lo que la nave principal en la que se realizan las prácticas de algunas de las muchas carreras estuvo colmada, participando de un acto de colación que se desarrolló con un clima festivo, con la presencia de invitados especiales, entre ellas el intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera, y referentes de instituciones de la ciudad.

La compañía femenina de malambo Nativas participó de la apertura con una rutina que cosechó una total ovación, y que fue la previa del ingreso de las banderas de ceremonia, ante las cuales interpretó el himno nacional la cantante “Beba” Mirábile.

Luego de la proyección de un audiovisual que sintetiza la trayectoria de la universidad, la flamante técnica avanzada en soldadura Evelyn Centurión se dirigió a los presentes para narrar su experiencia en las aulas y talleres de la UPrO, y sobre cómo proyecta su vida profesional al egresar con su título y formación.

Seguidamente, el rector Surroca agradeció a todo el equipo docente y no docente de la universidad, por el trabajo cotidiano, como también a todo el alumnado, por la confianza depositada en la oferta académica.

También destacó que la UPrO forma parte de una política de Estado del Gobierno de la provincia, que propicia no solo la formación profesional, sino también la inserción laboral de sus estudiantes, lo que ha dado lugar a la extensión de la entidad en todo el territorio provincial, como también ser tomado como ejemplo y replicado por varias provincias argentinas.

La UPrO como puerta al futuro

Antes de iniciar la entrega de diplomas y de kits con herramientas y utensilios para cada egresado, el gobernador Rodríguez Saá se dirigió a los alumnos y a sus familias, ante quienes reconoció” “Estoy conmovido por el hecho de que la UPrO es la universidad de oficios más importante de Latinoamérica. Hay algo que nosotros no sabemos, pero los chicos sí, y es que mientras avanzan la ciencia, la técnica y robótica, se va desplazando al trabajador formal, mientras hay quienes buscan otros horizontes como un plan provincial o nacional, que no es la solución, porque todos queremos trabajar dignamente. Queremos ser dueños de un emprendimiento, de una pequeña empresa que no dependa de la contingencia exterior, ese es el nuevo horizonte que buscan los jóvenes y por eso la UPrO tiene tanto éxito, que cada vez será mayor y que terminará siendo una verdadera y maravillosa revolución social”.

“El sueño hoy es contar con un trabajo libre, donde cada uno sea dueño de su futuro, en una pequeña empresa que cada vez se hará más grande, y en algo que no se nos impuso, sino que se eligió. Me contaba el rector que uno de los abanderados de la UPrO es médico, pero también eligió aprender y formarse en el oficio de técnico soldador”.

El jefe del Estado provincial reflexionó: “Hoy, todos ustedes terminan una etapa de su vida, otros siguen el año que viene, cada vez con más conocimiento, con espíritu crítico y libre; esta universidad quiere que cada uno de ustedes cumplan su sueño, y que quienes se van hoy vuelvan como ex alumnos para derramar prestigio para la UPrO. La universidad está ahora en toda la provincia y todos la quieren copiar; cuando se imitan los ejemplos maravillosos es algo extraordinario que siempre celebramos. Mis felicitaciones al rector, a todo su equipo y a los flamantes egresados de la UPrO. Les deseo éxitos y mucha felicidad con sus familias en esta Navidad y que tengan un próspero Año Nuevo”.

Una velada de satisfacciones

Tras sus palabras, el gobernador y las demás autoridades procedieron a entregar diplomas y kits profesionales a la primera tanda de egresados, luego de lo cual se destinó un momento del acto a rendir homenaje a otras entidades o ciudadanos que han tenido una destacada participación en beneficio de la comunidad. En esta oportunidad, el reconocimiento fue destinado a Defensa Civil Municipal, que recibieron los auxiliadores voluntarios Gabriel Exequiel Luquez, Mariana Marisol Gatica y Santiago Agustín Navarret, quienes durante la cobertura de un evento deportivo asistieron al ciudadano Alberto Sordi, que sufrió una descompensación que puso en riesgo su vida, y gracias a esa ayuda, pudo entregar personalmente la distinción junto al rector Surroca, en lo que fue uno de los momentos más emotivos de la noche.

La velada se extendió luego para continuar con la entrega de diplomas y títulos, lo que dio lugar a pequeñas celebraciones entre los nuevos profesionales con sus familias, y que la comunidad de la UPrO festejó con la satisfacción de haber cumplido otro ciclo lectivo sumando a su haber otros centenares de egresados.