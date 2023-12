La provincia rechaza aplicar protocolo antipiquete: «Criminaliza la Protesta»

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, anunció que la provincia no aplicará el protocolo antipiquete propuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, debido a que considera que «criminaliza la protesta».

Por Gabriel Rodriguez

Bianco expresó que, hasta el momento, no han recibido solicitudes para implementar el protocolo y enfatizó que no están de acuerdo con las disposiciones del mismo. Criticó la medida argumentando que «sobrepasa un límite que hemos tenido durante todos estos años de democracia», especialmente en lo que respecta al reconocimiento facial, y señaló que es necesario analizar si estas prácticas están validadas por la normativa legal.

El ministro destacó que, si bien las movilizaciones deben llevarse a cabo con cierto orden, el protocolo propuesto por Bullrich excede lo razonable. «Ninguno hace una protesta si no tiene una necesidad. Después hay muchas cuestiones para discutir, pero cuando me refiero al cierto orden es que el miércoles no se produzcan desmanes», agregó Bianco.

Estas declaraciones se producen en el contexto de la marcha de organizaciones sociales que protestan contra el plan de ajuste del gasto público impulsado por el presidente Javier Milei. La provincia de Buenos Aires se suma así a otras jurisdicciones que han expresado su rechazo al protocolo antipiquete a nivel nacional.