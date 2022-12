La oposición le respondió a Cristina Kirchner: «No estás proscripta, estas condenada»

La oposición salió al cruce de la vicepresidenta Cristina Kirchner luego de haber asegurado que no será parte de las listas del Frente de Todos en las próximas elecciones por proscripción judicial y distintos referentes de Juntos por el Cambio rechazaron sus dichos y la acusaron de estar condenada.

Por Ale Pombo

La oposición salió al cruce de la vicepresidenta Cristina Kirchner luego de haber asegurado que no será parte de las listas del Frente de Todos en las próximas elecciones por proscripción judicial y distintos referentes de Juntos por el Cambio rechazaron sus dichos y la acusaron de estar condenada.

La titular del PRO, Patricia Bullrich, expresó: «Cristina ha demostrado que vive en el pasado y que no tiene nada que darle a los argentinos para el futuro».

«En un Gobierno que ya transitó tres años y que le queda un último, su única propuesta sigue siendo la crítica a su condena y hasta habla de la Selección ignorando que acaban de ganar un mundial. Habla de un kirchnerismo que solo le ofrece la defensa corporativa de personas que han cometido delitos y a la sociedad argentina no le ofrece absolutamente nada», agregó en declaraciones a LN+.

En la misma línea se expresó la diputada María Eugenia Vidal, quien respondió de forma directa a la frase de la ex mandataria.

«No estás proscripta, estás condenada por defraudación al Estado, Cristina Kirchner», subrayó desde su cuenta de Twitter.

Las repercusiones llegaron luego de que la vicepresidenta dijo en el acto que se llevó a cabo el martes en Avellaneda: «Vamos a hablar clarito, porque soy peruca y hablamos clarito, el único renunciamiento que tuvo el peronismo fue el de Eva Perón, y acá tampoco hay autoexclusión. Hay proscripción. Ni renunciamiento ni autoexclusión: proscripción».

Por su parte, Elisa «Lilita» Carrió, la líder de la Coalición Cívica afirmó: «Si te robaste un país no podés pedir que la Justicia te absuelva».

En tanto, el senador radical Martín Lousteau también utilizó sus redes para dejar claro su mensaje. «¿Proscripción, Cristina Kirchner? Ni proscripción, ni persecución política: JUSTICIA», planteó.

Asimismo, el presidente del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, Mario Negri, negó la existencia de la figura de proscripción en el país y denunció relato por parte del kirchnerismo.

«En Argentina no hay proscripción. El ex presidente Menem falleció siendo senador porque sus condenas no llegaron a quedar firmes. Esto lo sabe Cristina Kirchner mejor que nadie. La épica de la proscripción es puro relato para activar un más que obvio operativo clamor», apuntó.