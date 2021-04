Por Alan Fox

Con restricciones máximas en vigor, el Gobierno de Chile anunció ayer que la ocupación de camas de terapia intensiva alcanzó el 97% nacional y solo quedan disponibles 135, una cifra que coincide con una curva de contagios y muertos aún en ascenso. La autoridad sanitaria informó que de las 4.158 camas habilitadas para cuidados intensivos en todo el país, 3.203 son ocupadas por pacientes Covid-19, con 2.768 de ellos conectados a respiradores mecánicos.

Además, ayer se registraron 6.372 nuevos casos positivos de coronavirus y 137 muertes, lo que elevó el total a 1.082.920 -con 45.021 activos- y 24.483, respectivamente.

En medio de esa saturación casi total de las terapias intensivas, Chile recibió ayer el decimotercer embarque de vacunas Pfizer-BioNTech contra el coronavirus, con más de 200.000 dosis, un dato que no logró frenar los cuestionamientos a la gestión de Sebastián Piñera.

En total arribaron 201.825 dosis, lo que suma un total de 2.088.450 de dosis desarrolladas por este laboratorio y recibidas por Chile desde finales del año pasado. De acuerdo al ministerio de salud, 7.369.321 personas recibieron la primera dosis de vacuna, mientras que 4.662.274 recibieron la primera y segunda, lo que representa casi un tercio (30,67%) de la población.

A partir de este rápido avance, Piñera anunció recientemente que espera alcanzar la meta de inmunidad de rebaño en junio de este año; sin embargo, la idea fue descartada la noche del domingo por el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich.

«Se equivoca. Yo le diría (al presidente) que hablar hoy día, con las variantes que están apareciendo, de un objetivo de inmunidad de rebaño en el cual la vida va a volver a ser normal, no es posible. Yo creo que nunca vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño», dijo el ex jefe de cartera a CNN Chile.

«¿Cuándo se alcanza la inmunidad de rebaño? No cuando no hay casos, se alcanza la inmunidad de rebaño cuando cada persona contagia a menos de una se requiere una inmunidad colectiva transnacional», añadió Mañalich, quien estuvo al frente del Ministerio hasta junio de 2020. Consultado sobre los dichos de su predecesor, el ministro de Salud, Enrique Paris, dijo: «Debemos estar unidos, no polemizar y trabajar en todos los campos. Si trabajamos en conjunto, con esperanza, sin mirar hacia atrás, lo vamos a lograr».