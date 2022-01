Por Alejo Pombo

La jueza Mariel Suárez, quien está siendo investigada tras difundirse un video en el cual se la ve a los besos con un preso de alta peligrosidad condenado a prisión perpetua, aseguró que no tiene «ninguna relación sentimental» con el sujeto y que fue a verlo porque está «haciendo un libro con su historia».

«No tengo ninguna relación sentimental con esa persona, no tengo ningún vínculo personal. Estoy haciendo un libro con esta persona por su historia y es la primera que voy a escribir», señaló la magistrada.

En diálogo con un canal de noticias y ante la posible sanción que podría sufrir a raíz de esta situación, Suárez dijo: «Haré el descargo y mostraré los documentos para que vean que el descargo es real».

Al ser consultada acerca del acercamiento que tuvo con el preso y que se ve en el video explicó que el mismo fue porque pensaron que los «estaban escuchando», tras lo cual indicó: «En mi rol de jueza yo cumplí bien mi rol, yo lo condené, pero a una pena menor. Cumplí mi rol dictando la sentencia que yo quería dictar».

«Era la primera vez que lo veía y que charlábamos sobre el tema. Me lo crucé, le avisé que iba a tener una entrevista con él y le dije que iba a hacer un libro. Me contó cosas personales y me mostró sus tatuajes», expresó.

Luego manifestó: «Quiero hacer un trabajo de investigación periodística. Él estaba muy contento con el proyecto porque después de muchos años podía contar lo que pasó».

También comentó que el libro se va a llamar «Los cuatro de Corcovado» y después Suárez se definió: «Soy una jueza en el rol de investigadora periodística porque trabajo en los medios de Comodoro».

El Superior Tribunal de Justicia del Chubut inició actuaciones administrativas contra Suárez debido a que mantuvo «conductas inadecuadas» tal como se ve en un video que se difundió en las últimas horas.

El hecho ocurrió en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew y Suárez fue vista en el citado video a los besos con Cristian «Mai» Bustos, un recluso que debe cumplir prisión perpetua.

Según informó Diario Jornada de Chubut, Bustos fue condenado el 22 de diciembre pasado a cadena perpetua por el asesinato del policía «Tito» Roberts en Corcovado, en un hecho que ocurrió en 2009.

La jueza Suárez fue parte del Tribunal que determinó la pena para el sujeto en un juicio realizado en Esquel, pero el dato trascendental es que Suárez votó en disidencia la condena a perpetua y solicitó una pena menor por el crimen.