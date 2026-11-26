Luis Caputo aseguró que la suba del dólar no se trasladará a los precios y relativizó el ingreso de la Argentina en recesión técnica. El ministro atribuyó la tensión cambiaria a factores internacionales, defendió el equilibrio fiscal y anticipó una recuperación de la actividad económica.

El ministro de Economía, Luis Caputo, descartó este miércoles que la reciente suba del dólar se traslade a los precios y genere una aceleración de la inflación. Además, minimizó el ingreso de la Argentina en recesión técnica, cuestionó la metodología de esa medición y defendió el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei.

En una entrevista con A24, el funcionario atribuyó el avance de la divisa estadounidense a un escenario de incertidumbre financiera internacional que afectó también a otras monedas de la región. Según explicó, el peso argentino registró una depreciación similar a la del mexicano, mientras que el real brasileño y el peso colombiano tuvieron caídas mayores.

El dólar oficial alcanzó los $1.615 en el Banco Nación, un nuevo máximo, mientras que las cotizaciones financieras superaron los $1.800. Sin embargo, Caputo consideró que el valor de la divisa es razonable dentro del esquema de bandas cambiarias.

El ministro sostuvo que el equilibrio fiscal y la decisión de no emitir dinero para convalidar movimientos cambiarios permiten reducir el traslado de las variaciones del dólar a los precios. También aseguró que la inflación núcleo se ubica en torno al 20% anual.

Caputo cuestionó la recesión técnica

Otro de los ejes de la entrevista fue el deterioro de la actividad económica. Después de que el INDEC difundiera los datos de septiembre, el funcionario cuestionó la definición de recesión técnica y sostuvo que se trata de una medición «casi arbitraria».

El último Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró en septiembre una mejora del 1,1% respecto de agosto, aunque mostró una caída interanual del 1,2%. Además, la actividad acumuló un crecimiento del 1% durante los primeros nueve meses de 2026.

La mejora mensual no alcanzó para revertir las caídas registradas durante los trimestres anteriores. Según las estimaciones de economistas privados, la economía habría retrocedido durante dos trimestres consecutivos, una situación que configura una recesión técnica.

Caputo comparó el sistema argentino con los criterios utilizados en Estados Unidos, donde también se consideran la profundidad de la caída, su duración y la cantidad de sectores afectados. A su entender, ese análisis permite dimensionar mejor la situación económica.

El ministro atribuyó el retroceso de julio, cuando la actividad cayó un 2,5% mensual, a factores puntuales como el aumento de las tarifas de gas, las lluvias y el Mundial. También destacó las mejoras de agosto y septiembre y expresó expectativas positivas para el último trimestre.

El dato oficial del Producto Bruto Interno (PBI) correspondiente al tercer trimestre se conocerá el próximo 16 de diciembre.

El riesgo país y la incertidumbre política

Caputo también se refirió a la escalada del riesgo país, que superó los 1.100 puntos básicos durante la jornada del martes. El funcionario vinculó el movimiento con la incertidumbre de los inversores sobre la continuidad del programa económico después del mandato de Milei.

«Es por temor a que no esté Milei», afirmó, al tiempo que calificó al programa económico como sólido, aunque reconoció que el impacto del escenario financiero internacional fue más fuerte de lo esperado.

Además, responsabilizó a la oposición por generar incertidumbre en los mercados y sostuvo que algunos sectores buscan provocar temor entre los ahorristas para incentivar la venta de bonos.

Por último, el titular de Economía defendió los resultados de la gestión y aseguró que el consumo se encuentra un 7,6% por encima de los niveles de 2023. También manifestó su confianza en que el Gobierno continuará con su programa y en una eventual reelección de Milei en 2027.