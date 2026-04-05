La canasta de servicios subió 22% en cuatro meses y duplicó la inflación

La canasta de servicios de una familia de clase media en Buenos Aires subió 22,25% entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, duplicando la inflación estimada del período. Según un informe de Focus Market, el gasto mensual en vivienda, tarifas, transporte, salud y educación ascendió a $2.980.339 en marzo.

Por Alejo Pombo

La inflación general baja. Los servicios, no.

En solo cuatro meses —de noviembre de 2025 a marzo de 2026— la canasta de servicios de una familia de clase media en Buenos Aires subió 22,25%. En el mismo período, la inflación general acumulada se estima por debajo del 10%. La diferencia no es un error de medición: es el efecto de años de tarifas contenidas que el sistema está terminando de corregir, todo al mismo tiempo, sobre el presupuesto de las mismas familias.

El dato surge de un informe de la consultora Focus Market, que calculó que una familia tipo —dos adultos y dos hijos en edad escolar— necesitó $2.980.339 en marzo de 2026 para cubrir sus gastos de vivienda, tarifas, transporte, salud y educación. Si se amplía la ventana al año completo, la canasta subió 57,5% entre marzo de 2025 y marzo de 2026, muy por encima de la inflación anual del período.

«Las tarifas de los servicios siguen en proceso de corrección gradual, atravesada por una dinámica de ajustar sin desbordar, contener sin atrasar», explicó Damián Di Pace, director de Focus Market.

Vivienda: el primer golpe

El alquiler de un departamento de tres ambientes en el Gran Buenos Aires promedió $827.599 en marzo, contra $760.860 en noviembre. Pero el número de un mes no captura la tendencia: durante 2025, los alquileres en el GBA subieron aproximadamente 51%, superando ampliamente la inflación anual del 31,5%. El informe atribuye la presión a la escasez estructural de unidades disponibles. Aunque la derogación de la Ley de Alquileres atrajo inversiones, los tiempos de obra impiden que ese efecto se traduzca en mayor oferta en el corto plazo.

Las expensas sumaron $161.476 en marzo, un 9,12% más que en noviembre. Focus Market advierte que en la Ciudad de Buenos Aires estos valores suelen duplicar a los del conurbano, y que entre el 15% y el 20% de las unidades en los edificios registra deudas, señal de que es uno de los primeros rubros que las familias sacrifican cuando el presupuesto se ajusta.

Tarifas: la corrección que no terminó

La energía eléctrica pasó de $37.098 a $53.744 para una familia sin subsidios, un salto del 44,9% en cuatro meses. El gas natural subió al 16,86% bajo el nuevo esquema de Precio Anual Uniforme —tarifa plana— que busca distribuir el costo a lo largo del año para evitar picos invernales. El agua y cloacas acumula ajustes del 4% mensual y llegó a $36.486 en marzo, un 17,40% más que en noviembre.

Transporte, combustible y seguros

Una familia que usa transporte público gastó $89.381 en marzo, contra $70.605 en noviembre. El dato más llamativo: quienes no tienen tarjeta SUBE nominalizada pagan $147.120, casi el doble. Para quienes usan auto, llenar el tanque costó $86.349 en marzo —un 20% más que cuatro meses atrás— y el seguro mínimo trepó de $83.686 a $146.020, un salto del 74,5% que el informe no explica como corrección de atraso sino como actualización de mercado.

Educación y salud: los rubros que no se pueden cortar

El capítulo más impactante del informe es el educativo. Un colegio semiprivado para dos hijos pasó de $352.206 a $605.794 mensuales para el ciclo lectivo 2026, tras aumentos proyectados del 70%. En instituciones completamente privadas, un solo arancel básico puede superar el millón de pesos. «Para la mayoría de los hogares de clase media, superar los $2 millones solo en cuota escolar resulta directamente inviable», señala el documento.

La medicina prepaga, que ajusta por IPC con rezago, pasó de $576.389 a $647.044 para un grupo familiar básico. Conectividad e internet sumaron $81.202 mensuales, con cable, streaming y telefonía completando el rubro.

Lo que dice el análisis y lo que no dice

El director de Focus Market reconoció que «los avances macroeconómicos son valiosos pero restan traducirse plenamente en la vida cotidiana» y señaló que será clave avanzar en baja de tasas y eliminación de restricciones cambiarias para acelerar ese traspaso. El informe concluye que la ausencia de elecciones hasta 2027 representa una ventana para consolidar reformas estructurales.

Lo que los números muestran sin necesidad de interpretación es más simple: una familia de clase media en Buenos Aires paga hoy casi $3 millones por mes solo en servicios, y ese número creció más del doble que la inflación en cuatro meses. La macro mejora. La billetera todavía no lo siente.