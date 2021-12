Por Alejo Pombo

El interbloque de senadores de Juntos por el Cambio sostuvo hoy que la sesión de la Cámara alta en la que se trataron los cambios al impuesto a los Bienes Personales «es inválida» y acusó al oficialismo de haber violado el reglamento por iniciar el debate luego de 30 minutos sin quórum.

La principal bancada opositora que preside el mendocino Alfredo Cornejo no bajó al recinto a dar quórum y objetó que la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, diera por iniciada la sesión casi 10 minutos después del límite que dispone el reglamento para reunir a los 37 senadores necesarios.

«En la sesión del día de hoy en la Cámara de Senadores, el oficialismo incurrió nuevamente en un atropello a las instituciones desconociendo las disposiciones establecidas en nuestro reglamento», afirmaron los senadores de Juntos por el Cambio en un comunicado.

Allí, remarcaron que «en el artículo 15» se establece que «a la hora fijada, el Presidente llamará a sesión y si treinta minutos después no se ha logrado el quórum en el recinto, esta se levantará de inmediato».

«Sin embargo, hasta las 15:36, seis minutos después del límite dispuesto por el reglamento, sólo se habían identificado 33 senadores, no llegando a cumplir con los 37 requeridos. En definitiva, no se alcanzó el quórum en los términos establecidos por el Reglamento de la Cámara», señaló el interbloque.

Los senadores opositores subrayaron que «a pesar de ser claramente violatorio de las disposiciones reglamentarias» del Senado Cristina Kirchner «dispuso el inicio de la sesión».

«Ante lo sucedido, desde el Interbloque de Juntos por el Cambio queremos manifestar nuestro más enérgico rechazo a los manejos de la presidencia y sostenemos que estamos ante una sesión inválida debido al explícito incumplimiento a la letra del reglamento», concluyó el comunicado de la bancada opositora.

La incógnita del quórum se mantuvo hasta último momento, ya que el senador por Catamarca del Frente de Todos Guillermo Andrada dio positivo de coronavirus en los testeos previos a la sesión, por lo que los números del oficialismo se complicaron.

El tablero del recinto marcó el quórum justo de 37 senadores a las 15:39, cuando la riojana Clara Vega (Mediar) se sentó en su banca, e inmediatamente la presidenta de la Cámara dio inicio a la sesión.

Seguidamente, Cornejo bajó al recinto y cuestionó la sesión con los argumentos que se plasmaron en el comunicado posterior: «La sesión se constituyó pasada la media hora reglamentaria y es nula. Al solo efecto de notificarle de nuestra posición».

Vega se alejó de Juntos por el Cambio meses atrás y armó el monobloque Mediar, desde el cual comenzó a diferenciarse cada vez más de la principal bancada opositora.

Luego de la sesión, la riojana cuestionó a Juntos por el Cambio por no dar quórum y justificó su postura: «Creo que debemos sentarnos a debatir las leyes, exponiendo los puntos a favor y en contra y cumpliendo con nuestra función de legislar para la cual fuimos elegidos».

«Limitar nuestra labor a dar o no quórum es un acto de cobardía y no resuelve la cuestión de fondo. No olvidemos que Juntos por el Cambio fue el espacio que instaló el tema en agenda y ahora busca diluirlo de esta manera», agregó la senadora.