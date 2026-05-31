Junio llega con una nueva ola de aumentos en servicios y transporte

Alquileres, transporte, combustibles, prepagas, colegios privados y servicios públicos registran nuevos aumentos desde junio. Los ajustes llegan en medio de una desaceleración de la inflación, pero volverán a presionar sobre el presupuesto de las familias argentinas.

El inicio de junio trae una nueva batería de aumentos en servicios, transporte, salud, educación y alquileres que volverán a poner presión sobre el costo de vida. Aunque las consultoras prevén una desaceleración de la inflación respecto de los meses anteriores, los ajustes programados en distintos sectores seguirán impactando en el bolsillo de millones de argentinos.

Entre los incrementos más relevantes figuran las actualizaciones en contratos de alquiler, boletos de transporte público, medicina prepaga, colegios privados, combustibles y servicios públicos, además de nuevas subas en peajes y verificaciones vehiculares.

Alquileres

Los contratos firmados bajo la antigua Ley de Alquileres volverán a ajustarse mediante el Índice de Contratos de Locación (ICL), con incrementos cercanos al 78% anual. Se trata de uno de los aumentos más significativos del mes para quienes aún mantienen acuerdos alcanzados por ese régimen.

En paralelo, los contratos pactados con actualizaciones trimestrales vinculadas a la inflación también tendrán nuevos ajustes durante junio, con subas que rondan entre el 8% y el 9%, según la fórmula establecida en cada acuerdo.

Colectivos, subte y trenes

El transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverá a aumentar. Los colectivos de jurisdicción porteña y bonaerense registrarán subas de entre 4,6% y 4,8%, mientras que las líneas nacionales tendrán un incremento adicional desde mediados de mes.

También se actualizarán las tarifas del subte porteño, que aumentarán 4,6%, y los trenes metropolitanos, que aplicarán una nueva etapa de incrementos prevista dentro del esquema de actualización gradual definido por el Gobierno nacional.

Combustibles

Las naftas y el gasoil volverán a aumentar durante junio debido a una nueva actualización parcial de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Las estimaciones privadas ubican la suba entre el 2% y el 3,5%, dependiendo de la petrolera y la región del país.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga aplicarán aumentos que oscilarán entre el 2,6% y el 2,9%, según la compañía, el plan contratado y la zona geográfica. Algunas firmas también trasladarán ajustes a los copagos.

Las subas fueron informadas previamente a la Superintendencia de Servicios de Salud, en línea con el nuevo sistema de control implementado por el organismo.

Colegios privados

Las cuotas de los establecimientos privados con aporte estatal también registrarán incrementos durante junio. En la provincia de Buenos Aires las actualizaciones oscilarán entre el 4% y el 5%, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires los aumentos serán similares.

Peajes y VTV

Las autopistas porteñas tendrán una actualización tarifaria del 4,6%, alcanzando tanto a las franjas horarias pico como a las no pico. El ajuste se enmarca en el esquema de actualización mensual vigente para las concesiones urbanas.

Por otra parte, también aumentarán los valores de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires.

Servicios públicos

Las tarifas de agua, electricidad y gas continuarán con el esquema de actualización mensual. En el caso del servicio de agua potable en el AMBA, las facturas tendrán una suba del 3% durante junio, como parte del cronograma de recomposición tarifaria vigente.

Los ajustes en energía eléctrica y gas natural también impactarán en las facturas de los usuarios residenciales, aunque con variaciones que dependerán del nivel de ingresos y del esquema de subsidios correspondiente.

Con esta nueva ronda de incrementos, junio comienza con mayores gastos para los hogares argentinos en rubros esenciales, un escenario que seguirá siendo observado de cerca por economistas y consultoras por su incidencia en la evolución de la inflación de los próximos meses.