Por Alejo Pombo

El presidente norteamericano, Joe Biden, advirtió hoy que «si Afganistán no es capaz de resistir a los talibanes, las tropas de Estados Unidos no pueden hacer la diferencia».

El mandatario estadounidense defendió la retirada de Afganistán y responsabilizó a las fuerzas locales por el colapso, a sólo cinco semanas de haber evaluado como «muy poco probable» que los talibanes se apoderaran de Afganistán.

Hoy, el mandatario responsabilizó a las fuerzas de seguridad locales por el colapso tras la autoproclamada victoria y el control del país afgano.

También ratificó que con la decisión de retirar las tropas se pone fin a la guerra más extensa en la historia de EE.UU.

«Fuimos a Afganistán hace casi 20 años con objetivos claros: atrapar a los que nos atacaron el 11 de septiembre de 2001 y asegurarnos de que Al Qaeda no pudiera usar Afganistán como base desde la cual atacarnos nuevamente. Hicimos eso, hace una década.

Nunca se suponía que nuestra misión fuera la construcción de una nación», escribió en Twitter a través de la cuenta presidencial.

«La verdad es que esto se desarrolló más rápido de lo que habíamos anticipado. Les dimos todas las oportunidades para determinar su propio futuro. No pudimos darles la voluntad de luchar por ese futuro. Si Afganistán no es capaz de resistir a los talibanes, las tropas de EE.UU no pueden hacer la diferencia», dijo Biden en un mensaje a la nación.

Según anunció, «sacaremos a nuestra gente y nuestros aliados lo antes posible, y luego de completar esto, terminaremos con la guerra más extensa de EE.UU».

«Estos eventos son prueba de que ningún presencia militar en Afganistán marca la diferencia. Nuestra misión tuvo muchos errores en Afganistán. No voy a engañar a los estadounidenses diciendo que un tiempo más en Afganistán marcará la diferencia», aseguró el presidente estadounidense.