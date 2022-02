Por Alejo Pombo

El flamante presidente del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Germán Martínez, señaló hoy que ayer comenzó con la ronda de reuniones y llamados telefónicos a todos los miembros de la bancada oficialista, «uno por uno», y estimó que concluirá esa primera tarea el próximo sábado al mediodía.

«Soy muy esquemático y trato de armarme mi propio plan. Después de la extensa reunión que tuve con Máximo (Kirchner) y la charla que mantuve con el presidente de la Cámara (baja, Sergio Massa), me propuse hablar con la mayor cantidad de diputados de mi bloque en las primeras horas», destacó el santafesino, que fue elegido por el presidente Alberto Fernández para reemplazar a Kirchner luego de que éste último presentara su renuncia por sus diferencias con la estrategia de negociación que encaró el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Martínez contó que ya mantuvo reuniones en despachos de la cámara con los diputados oficialistas que están en la Ciudad de Buenos Aires, y también se comunicó telefónicamente con legisladores que se encuentran en las provincias para empezar a organizar el trabajo parlamentario.

«Recién voy a terminar de hablar con todos el sábado al mediodía», reveló en un reportaje que brindó a Diputados TV.

En otro orden, reconoció que él no tiene el volumen político de Máximo Kirchner, razón por la cual propuso generar una suerte de mesa colegiada integrada por representantes de los distintos sectores de la coalición oficialista para apuntalar su gestión como presidente de bloque.

«Soy absolutamente consciente de mis fortalezas y de mis debilidades. De los aspectos a favor y de las cosas que me faltan», indico al respecto.

«Claramente no soy Máximo Kirchner, no tengo la experiencia en la gestión que él tenía. No tengo la mirada que él tiene profunda sobre un montón de temas y tengo que ir formando justamente ese criterio», aseguró, y agregó que el líder de La Cámpora «es irremplazable» en el bloque, aclarando que él no viene a hacerle sombra a nadie.

Para Martínez, «se trata de ver si es posible diseñar una mesa que podrá tener su carácter flexible» y que «permita tener el mejor termómetro de la integralidad el bloque».

Sobre la agenda para la semana que viene, indicó que se llevarán a cabo reuniones para discutir el temario de sesiones extraordinarias y definir la logística de comisiones para tratar los distintos proyectos.

Consultado sobre los reparos que tiene La Cámpora y otros sectores vinculados al kirchnerismo duro respecto al acuerdo con el FMI, Martínez explicó que por las características del bloque, donde conviven expresiones heterogéneas, «sería poco lógico que tengamos una mirada uniforme» sobre el entendimiento con el organismo multilateral de crédito.