Germán Martínez destaca la oportunidad histórica sobre el juicio a la Corte

Por Ale Pombo

El jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, señaló que desea que Juntos por el Cambio participe de la Comisión de Juicio Político para tratar el expediente contra la Corte Suprema de Justicia, ya que afirmó que «es una enorme oportunidad para la democracia argentina poder dar este debate en voz alta».

El santafesino cuestionó la «decisión política» de la alianza opositora «no solamente de no dar quorum en las sesiones, sino tampoco prestar colaboración en las comisiones».

«Hay que seguir haciendo un esfuerzo para tener la capacidad de separar los temas: si Juntos por el Cambio considera que algunos temas no le gustan, que vaya a las comisiones, manifieste su posición, pero que no se esconda tratando de impedir el funcionamiento de la Cámara de Diputados», planteó el titular de la bancada oficialista.

En declaraciones radiales, el dirigente peronista remarcó que «el quorum, bajar o no bajar, abrir o no una comisión, es una decisión política, no una cuestión de tomo y me das, es la decisión política de querer funcionar».

«Tenemos que ser capaces de funcionar más allá de las diferencias», destacó Martínez, quien expresó su «deseo» de que Juntos por el Cambio participe de la Comisión de Juicio Político de Diputados para tratar el expediente contra la Corte Suprema.

En ese sentido, manifestó: «Es una enorme oportunidad para la democracia argentina poder dar este debate en voz alta, no escondernos detrás de ninguna excusa menor».

Para el jefe de la bancada oficialista en Diputados, es la chance de «abrir un nuevo ciclo político-institucional» en el que el Congreso y todas las fuerzas políticas pueden ponerse «como defensores de la democracia».

Finalmente, al ser consultado sobre el temario de las sesiones extraordinarias que convocará el presidente Alberto Fernández en los próximos días, el santafesino indicó: «Definir la agenda de extraordinarias es una facultad privativa del Poder Ejecutivo, que es el que tiene que definir los temas y los tiempos de la convocatoria».