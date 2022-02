Por Alejo Pombo

El titular de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, afirmó hoy durante la cumbre partidaria en Santa Fe que «el próximo presidente va a ser un radical», en el marco de la arenga rumbo a 2023.

El gobernador de Jujuy estrenó su presidencia partidaria con un encuentro nacional que logró reunir a todos los sectores, incluidos los representantes de Evolución, que en diciembre pasado se fueron del bloque oficial.

Si bien el tema de la reunificación estuvo sobrevolando el partido durante la semana, este viernes no se logró nada en concreto, aunque todos parecieron quedar conformes con la foto de unidad.

«Yo soy frentista», sostuvo Morales sobre la situación de Juntos por el Cambio, aunque resaltó que el objetivo de la UCR es tener un candidato presidencial el año próximo.

«Somos un partido de gestión que no nos corran con que no sabemos gobernar», afirmó el gobernador, que dijo que trabajarán para «tener una agenda federal».

Además, el titular del radicalismo también alentó a los locales y señaló: «Vamos a ganar en Santa Fe con el frente de frentes».

En ese sentido, destacó el rol del intendente de Rosario, Pablo Javkin, y lo nombró como potencial candidato del espacio en 2023.

«Vamos a tener un presidente radical, tengan confianza en ustedes. Pablo Javkin es radical como nosotros y puede ser un gran gobernador», expresó Morales.

A su turno, el titular del bloque de diputados nacional de la UCR, Mari Negri, enfatizó: «Ojo con escuchar a los que impulsan el cuanto peor, mejor». .

«Estamos parados nuevamente en una crisis descomunal. Ojo con tirar de la cuerda, ojo con escuchar a algunos que profesan el cuanto peor, mejor», planteó el cordobés.

«La sociedad quiere saber qué haremos nosotros con el acuerdo con el FMI. Esto pasa porque el partido de gobierno está dividido frente a este tema crucial. Mi experiencia parlamentaria indica que cuando una alianza tiene fisuras en sus bancadas del Congreso es porque la crisis de esa coalición es terminal», explicó Negri.

Continuó: «Entonces, hoy la Argentina nos mira. Depende de la oposición que no haya default. Tenemos la responsabilidad de hacer docencia ante la ciudadanía, explicar qué significa el abismo de la cesación de pagos, porque el kirchnerismo la impulsa irresponsablemente».

«Primero como radicalismo y luego como JxC debemos establecer claramente las prioridades y sentarnos a elaborar un programa de gobierno, luego vendrán las candidaturas. Si bien veo que ahora nos estamos ordenando y me alivia, a fin de año temí que nos conviertiéramos en un archipiélago y no en una coalición», agregó.

Negri también opinó sobre la apertura de JxC en 2023: «Hay una desesperación por sumar. Pero pregunto ¿Se puede sumar hasta el infinito para llegar al gobierno? Probablemente sí, pero temo que no se podrá luego gobernar. Estoy a favor de la ampliación, pero no de amontonarse. Yo no creo que no deba existir el Estado».