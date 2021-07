Por Alejo Pombo

La Selección argentina buscará hoy una victoria que le permita quedarse con el título de la Copa América, después de 28 años sin logros, cuando se enfrente al difícil Brasil en la final del certamen que se lleva a cabo en el país vecino, partido que será presenciado por al menos 6.500 personas.

El encuentro se disputará a partir de las 21:00 en el estadio Maracaná, será controlado por el árbitro uruguayo Esteban Ostojich, quien tendrá como asistentes a sus compatriotas Carlos Barreiro y Martín Soppi, e irá televisado en directo por la TV Pública y por la señal deportiva de cable TyC Sports.

En caso de igualar en los 90 minutos, el cotejo contará con alargue, a diferencia de las fases anteriores, mientras que de persistir el empate en el tiempo extra, la definición será desde el punto de penal.

El elenco brasileño es el defensor del título ya que es el último campeón de la Copa América, mientras que la Argentina no consigue quedarse con la gloria desde 1993 cuando se coronó de la mano de Alfio Basile.

Este viernes el intendente de Río de Janeiro, Eduardo Paes, firmó la autorización por decreto para que haya presencia de hasta 6.500 personas en el mítico estadio, aunque sin venta de entradas y con testeo PCR negativos en coronavirus.

En una conferencia de prensa, Paes confirmó que la autorización es de un 10 por ciento para cada sector del estadio, donde deberá respetarse un distanciamiento de al menos dos metros entre las personas o familias.

La Prefeitura de Río de Janeiro publicó la medida en el Boletín Oficial del Municipio y Paes reveló que será un evento que servirá de «testeo» para futuras opciones en otros eventos.

Lo cierto es que, al no haber venta de entradas, la única manera para ingresar es mediante la invitación oficial o acreditación de Conmebol y con un PCR de resultado negativo dentro de las 48 horas previas al horario de inicio de partido.

Scaloni aún no confirmó el equipo.

El conjunto argentino viene de dejar en el camino a Colombia tras vencerlo por penales y el entrenador Lionel Scaloni no dio a conocer el equipo que jugará la final debido a que tiene que decidir quién ocupará al menos cinco puestos puntuales del elenco nacional, entre ellos en la zona defensiva donde aguarda contar con Cristian Romero.

Romero fue exigido el jueves para ver si la rodilla izquierda, que lo tiene a maltraer hace 12 días, le permite estar a disposición de Scaloni.

La presencia del defensor o la continuidad de Germán Pezzella en la zaga central, más los laterales que se disputan Nahuel Molina/Gonzalo Montiel de un lado y Nicolás Tagliafico/Marcos Acuña del otro, son las dudas en la defensa.

Después, en el mediocampo, vuelve a abrirse el interrogante sobre Leandro Paredes -para una mayor tenencia de balón- o Guido Rodríguez -que entrega mejor y más coberturas defensivas- ante un rival con atacantes peligrosos en el contraataque, como ocurrió con Colombia.

El último interrogante que debe resolver Scaloni, que no es menor, es sobre si mantener la intensidad de Nicolás González o apostar por las buenas entradas de Ángel Di María, aunque desde un inicio.

Tite podría mantener a los mismos once.

El conjunto de Brasil viene de vencer a Perú por 1 a 0 y, si bien todavía no lo dio a conocer, el técnico Tite podría no hacer cambios y colocar a los mismos once que empezaron disputando ese partido.

En la previa al encuentro, el presidente brasileño Jair Bolsonaro «chicaneó» a Alberto Fernández al señalar: «Quiero decirle especialmente al presidente de Argentina que la única rivalidad entre nosotros va a pasar el sábado en el Maracaná. Y voy a adelantar el resultado: 5 a 0. Levanto la mano y digo 5 a 0».

Por su lado, el futbolista Casemiro indicó en conferencia de prensa: «Argentina no es sólo (Lionel) Messi y Lautaro (Martínez), no podemos enfocarnos en ellos dos. Son jugadores de extrema calidad pero si llegaron a la final es por todo el grupo, tenemos que tener respeto por el resto».

Las siguientes son las probables formaciones de los equipos y otros detalles del partido:

Copa América.

Final.

Brasil-Argentina.

Estadio: Maracaná.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

Hora de inicio: 21:00 – TV: Pública y TyC Sports .

Brasil: Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi; Casemiro, Fred, Lucas Paquetá; Everton, Neymar y Richarlison. DT: Tite.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Germán Pezzella o Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Leandro Paredes o Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González o Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.