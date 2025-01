Falleció David Lynch, icónico creador de Twin Peaks, a los 78 años

Por Maria Cruz*

El reconocido director y guionista David Lynch, responsable de revolucionar el cine y la televisión con obras como Blue Velvet, Mulholland Drive y la emblemática serie Twin Peaks, falleció este jueves a los 78 años.

En 2024, Lynch había revelado que padecía un enfisema pulmonar, una afección agravada por su largo historial de tabaquismo, iniciado a los 8 años. Aunque dejó de fumar en 2022, su salud ya estaba gravemente comprometida.

La despedida de su familia

La familia del cineasta fue la encargada de confirmar la noticia a través de redes sociales. En un mensaje conmovedor, expresaron:

“Hay un gran agujero en el mundo ahora que ya no está con nosotros. Pero, como él decía, ‘Mantén la vista en la rosquilla y no en el agujero’.”

Asimismo, pidieron privacidad en este difícil momento.

Un legado de culto

David Lynch comenzó su carrera como pintor antes de abrirse camino en el cine. Su primer largometraje, Eraserhead (1977), lo posicionó como un referente del cine de culto. Este trabajo llamó la atención de Mel Brooks, quien lo eligió para dirigir The Elephant Man (1980), una película que obtuvo ocho nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Director.

Aunque experimentó altibajos, como el fracaso comercial de Dune (1984), Lynch encontró el éxito nuevamente con Blue Velvet (1986), Wild at Heart (1990, Palma de Oro en Cannes), y la serie Twin Peaks (1990), que marcó un antes y un después en la televisión.

Lynch también dejó su huella con películas como Lost Highway (1997), The Straight Story (1999) y Mulholland Drive (2001), esta última considerada una de las mejores obras cinematográficas de todos los tiempos, por la que recibió una nominación al Oscar como Mejor Director.

Más allá del cine

Lynch incursionó en múltiples disciplinas artísticas. Exhibió pinturas en prestigiosas galerías, lanzó discos de música experimental y fue autor del cómic The Angriest Dog in the World. Además, como defensor de la meditación trascendental, fundó la David Lynch Foundation, destinada a promover esta práctica en todo el mundo.

El mundo lo despide

La noticia de su fallecimiento generó una oleada de homenajes en redes sociales, donde fanáticos y colegas celebraron su aporte al arte y su visión única. Lynch deja un legado imborrable que sigue inspirando a generaciones de cineastas y amantes del arte.

