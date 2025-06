“Estoy viviendo una pesadilla”: Elías Piccirillo habló desde la cárcel y negó haber armado la causa contra Hauque

Por María Cruz*

Piccirillo desde Ezeiza: “Estoy privado de mi libertad siendo ajeno e inocente”

Desde su celda en el penal de Ezeiza, Elías Piccirillo —ex pareja de Jésica Cirio— habló públicamente por primera vez tras ser detenido en enero. Está acusado de ser el autor intelectual de un operativo ilegal en el que se habrían plantado drogas y un arma en el departamento de Francisco Hauque, en Recoleta. “Estoy viviendo una pesadilla. Nunca imaginé estar en esta situación”, dijo en una entrevista con A24.

Según la investigación judicial, la madrugada del 18 de enero un grupo de policías irrumpió en la vivienda de Hauque y su pareja. La sospecha es que actuaron bajo órdenes de Piccirillo. El empresario insiste en su inocencia y asegura estar colaborando con la causa: “Me invitó a declarar”, afirmó.

También salió al cruce de versiones que apuntaban a Jésica Cirio o Martín Insaurralde como financistas de su defensa legal. “Mi abogado Fernando Sicilia está dejando la vida en esta causa. Confío plenamente en él”, aseguró.

Consultado sobre su relación con Cirio, confirmó que habían planeado un tratamiento de fertilización asistida, aunque pidió evitar especulaciones: “Es un tema familiar, no digan cosas que no son”, expresó. También evitó hablar mal de Insaurralde: “Jamás me expresaría mal de él”.

Mientras tanto, Piccirillo permanece alojado en un pabellón de máxima seguridad, sin privilegios y bajo estricta vigilancia. Asegura que pasa los días escribiendo, rezando y esperando novedades de una causa que, según él, “lo tiene injustamente involucrado”.