Por Gabriel Rodriguez

Familiares y vecinos de los afectados por la cocaína adulterada que ya derivó en el fallecimiento de numerosas personas relataron cómo fueron los casos y qué consecuencias les trajo el consumo de la droga.

«Mi hijo está muy mal, estamos esperando. Está en terapia intensiva, con respirador y no me permiten verlo. Está estable, pero no hay otra cosa que esperar», señaló una mujer llamada Beatríz, madre de un hombre internado.

Y detalló: «Lo encontré en la cocina, fui a apagar la luz y estaba tirado en el piso, no podía hablar. Fue terrible, llamaba a la ambulancia y tardó media hora, pero hay que entender porque no dan abasto con todos los jóvenes internados».

«Mi hijo tiene 41 años e ingresó con un paro. Acá sirve que cambien las leyes, que en vez de haber tantas cárceles hagan más centros de rehabilitación para la gente. Nadie está exento de nada, cambiemos la mentalidad para tener una juventud sana», añadió.

Además, continuó: «Lo único que pude ver fue una bolsita y un papel grande, no sé cuánto consumió. Los demás son chicos del barrio, a dos cuadras de mi casa había una chica fallecida y otro chico que lo trajeron acá. Según lo que dicen todos, la droga estaba con veneno».

Marcela, madre de otro joven que consumió la droga adulterada, habló con Crónica y contó el caso de su hijo: «Terminó internado e intubado igual que un amigo de él. Estuvieron dos días en coma, los vecinos lo encontraron tirado en la calle».

A su vez, relató: «Estaba todo doblado, todo morado, por suerte se portó muy bien la gente de la ambulancia. Atrás de ellos entraron doce más, no tengo ni idea de qué fue lo que consumió, siempre compraba en el mismo lugar».

«Desde la una de la mañana estoy esperando, él tiene 50 años.

Llamó a mi mamá y ella me llamó a mí, estaba tirado en la cama y no se podía mover, convulsionó y no le respondió más el cuerpo», relató un joven, familiar de otra de las víctimas internadas en el Hospital Bocalandro.