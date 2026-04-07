El reparto del ingreso sigue desigual pese a la baja de la pobreza

La brecha de ingresos se mantiene: el 10% más rico gana 13 veces más que el más pobre. El coeficiente de Gini mostró una leve mejora, pero sin cambios estructurales. La mitad de los trabajadores gana menos de $800.000 mensuales.

La distribución del ingreso en Argentina volvió a mostrar una postal conocida: estabilidad en los indicadores, pero sin mejoras de fondo. Según datos del INDEC, el 10% más rico de la población ganó 13 veces más que el 10% más pobre durante el cuarto trimestre de 2025.

El dato refleja que, pese a la desaceleración de la pobreza en algunos períodos, la estructura distributiva continúa prácticamente sin cambios. La brecha se mantiene en los mismos niveles que un año atrás, consolidando un escenario de estancamiento.

En términos técnicos, el coeficiente de Gini —uno de los principales indicadores de desigualdad— se ubicó en 0,427, apenas por debajo del 0,430 registrado en igual período del año anterior. La variación es leve y confirma que no hubo una mejora significativa en la distribución del ingreso.

La concentración sigue siendo marcada: el 10% de mayores ingresos se quedó con el 32,3% del total, mientras que el 10% más pobre apenas accedió al 1,8%. Esta diferencia expone una matriz económica que continúa favoreciendo a los sectores de mayores recursos.

Otro dato relevante es el nivel de ingresos de la población ocupada. Según el informe, la mitad de los trabajadores percibe menos de $800.000 mensuales, lo que evidencia las dificultades para recomponer el poder adquisitivo en amplios sectores.

En conjunto, los números muestran que la desigualdad no se agrava, pero tampoco retrocede. Un equilibrio frágil que deja al descubierto uno de los desafíos estructurales más persistentes de la economía argentina.