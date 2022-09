Por Gabriel Rodriguez

El presidente Alberto Fernández consideró hoy que en la Argentina se debería declarar al litio como un «recursos estratégico», pero recordó que el preciado mineral «es propiedad de las provincias».

«En Bolivia el litio es propiedad del Estado, que lo desarrolla directamente. En Chile fue considerado recurso estratégico. En la Argentina tenemos que hacer lo mismo, dejando a salvo que el litio en la Argentina por el sistema federal que tiene es propiedad de cada una de las provincias. Pero debemos pensarlo como un recurso estratégico, porque el mundo está demandando litio y va a demandarlo durante muchos años», sostuvo el mandatario.

Al brindar la conferencia «Desafíos globales: una perspectiva latinoamericana» en la Universidad The New School, en Nueva York, el jefe de Estado destacó que «entre Bolivia, Chile y la Argentina se concentra casi el 60% del litio que el mundo tiene» y subrayó que «el secreto de América Latina es que el litio no se exporte sin ser tratado y sin ser convertido en baterías».

«Tenemos una gran posibilidad de que el litio sea provisto al mundo y que podamos proveer baterías de litio. Tenemos que ver el modo en que trabajamos juntos. Con Boric y Arce lo hablamos muchas veces y empezamos ya a trabajar para que aprovechemos mejor esta fortaleza que Dios nos ha dado en estas tierras», agregó.

Además, Alberto Fernández celebró el reciente descubrimiento de reservas de litio en el oeste de Formosa.