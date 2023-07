El Presidente destacó la lealtad de Sergio Massa y envío un mensaje a Cristina Kirchner

Por Ale Pombo

El presidente Alberto Fernández reivindicó la figura de su ministro de Economía, Sergio Massa, quien además encabeza la fórmula presidencial de Unión por la Patria, y envió un mensaje a la interna del oficialismo tras los cuestionamientos de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

«En los momentos de tensión, Sergio (Massa) estuvo a mi lado acompañándome y siempre intentó moderar», dijo el mandatario al hacer referencia a las críticas de La Cámpora y a los permanentes reproches de la ex mandataria a lo largo de su gestión.

A pesar de las peleas internas del Frente de Todos, Alberto Fernández remarcó que «sería un ingrato si dijera que (Massa) no fue leal» en tanto lanzó una sugestiva frase.

«Perón odiaba el concepto de traición dentro del peronismo y yo creo que no hay traidores, hay gente más o menos ambiciosa, más o menos personalista como en todas las sociedades del mundo», opinó.

Por otra parte, calificó a Cristina Kirchner como «una dirigente política muy importante», y admitió que a pesar de las diferencias, no es posible soslayar su existencia.

Además, rechazó haber gobernador «bajo su sombra» y calificó de «reprobable» pensar que la Vicepresidenta orquestó su gestión.

«Una de mis luchas eternas con el peronismo es el fin del personalismo. Muchos me cuestionaron por no haber creado el albertismo , pero Perón hubo uno solo en la historia. Único e irrepetible», aseveró.

Al respecto agregó: «Hay una lógica en política que dice que un hijo debe matar al padre para poder gobernar, no creo en eso, eso es parricida. Éticamente matar al que le dio vida es reprobable, tan reprobable como pensar que el que me dio vida maneja los hilos que me mueven».

Su decisión de no competir electoralmente

A exactos tres meses de haber oficializado sus intenciones de no competir por la reelección, el Presidente reveló que no le importó conquistar un segundo mandatado sino generar «un proceso político que preserve la unidad».

«Solo soy prenda de unidad, no quiero trabajar para otra cosa.

El haber sido presidente es un honor enorme», afirmó en declaraciones radiales.

«He trabajado muchísimo en tiempos muy difíciles, y con resultados que están a la vista. He actuado con mucha honestidad, he dejado todo y no me he llevado nada», agregó y aclaró además que la política no fue honesta en muchos gobiernos, incluso peronistas.

Si bien rechazó haberse bajado de la reelección por desgaste de gestión, expresó: «Soy un ser humano y a mi las muertes de la pandemia me duelen, que no mueran más me significó un esfuerzo grande, me tocó un tiempo de guerra, el mundo volvió a ver a la Argentina como protagonista en el mundo central».

Respecto a las permanentes críticas encarnadas por La Cámpora, Alberto Fernández explicó que apeló a que la sociedad dirimiera las candidaturas mediante una PASO, pero recordó que al interior del frente muchos sectores entendían que su presencia era inviable porque nadie podía enfrentar al Presidente.

«Y decidí privilegiar la unidad», manifestó, y concluyó: «Algunos me dicen que aguanté mucho, celebro aguantar lo que aguanté y aguantaría más».