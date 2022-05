Por Gabriel Rodriguez

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó que el presidente Alberto Fernández «no está preocupado» por el enfrentamiento con la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y remarcó que el Frente de Todos debe «encontrar un formato para que se acerquen».

El quilmeño, ungido como una suerte de vocero político del mandatario, afirmó que el jefe de Estado «preocupado no» está por la tensión que hay en el vínculo con la titular del Senado.

«Es un tema que hay que resolver. Hay que encontrar un formato para que se acerquen», sostuvo el encargado de la cartera policial.

El integrante del Gabinete afirmó que la vicepresidenta es como su «familia» y profundizó: «Jamás me iría del grupo político en el que de alguna manera ayude a construir».

Sin embargo, fundamentó sus cuestionamientos hacia la ex mandataria y La Cámpora: «Cuando no estoy de acuerdo con algo, como en este momento respecto del trato con el Presidente, lo digo. Pero lo digo para ayudar, para corregir, no para perjudicar o agraviar a una determinada persona».

En ese sentido, Aníbal Fernández subrayó: «Yo no dejo solo a un presidente peronista ni a palos».

«Por su estatura, uno puede reclamar un comportamiento distinto de ellos», planteó.

Por otra parte, el ministro de Seguridad se refirió a las críticas que realizó la Corte Suprema de Justicia al participar de la reunión de la Asociación de Jueces Federales (Ajufe) en Rosario la semana pasada.

«Me parece que lo de Rosario lo tomaron de una manera que no es saludable, porque dieron por sentado que hay cosas que no se hacían, o que hay desidia o falta de trabajo», manifestó.

Y concluyó: «No usen a las fuerzas federales como su repasador, para que se restrieguen sus manos de mala manera. No saben el esfuerzo y el trabajo que significa planificar la tarea de 3.500 efectivos de las cuatro fuerzas para poder cumplir lo que nos requiere la Justicia rosarina».