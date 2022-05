Por Gabriel Rodriguez

El presidente Alberto Fernández planteó hoy la necesidad de aumentar las retenciones para «desacoplar» el precio de los alimentos del valor internacional, que subió como consecuencia de la guerra entre Ucrania y Rusia, y pidió «la ayuda del Congreso» para avanzar en ese sentido.

«Las retenciones son el instrumento de desacople, pero son un tema legislativo y necesito que el Congreso lo entienda.

Necesitamos que los alimentos en la Argentina recuperen el precio interno. Tenemos que hacer algo para que los precios internos se desacoplen y el modo son las retenciones», enfatizó el jefe de Estado.

En diálogo con Radio Con Vos, el mandatario reconoció que los votos de Juntos por el Cambio «son imprescindibles para hacer una modificación de esa naturaleza», aunque lanzó una crítica al espacio: «Los dirigentes de la oposición fueron hace menos de un mes a hacer un tractorazo por el impuesto a la ganancia inesperado que sólo lo pagaban personas ricas».

En torno a la interna del Frente de Todos, el Presidente aseguró que todo el oficialismo comparte la mirada de «lo que la Argentina necesita». «Todos creemos en los caminos para resolver los problemas y he planteado mis posiciones públicamente cuando tuve que hacerlo. A mí me complicaría mucho ver que estamos yendo para lugares totalmente distintos. Estamos discutiendo el cómo hacer, no el qué hacer», analizó Alberto Fernández.

Al ser consultado sobre la percepción de desánimo en la sociedad, el mandatario admitió: «Soy consciente de que debemos resolver un problema acuciante de los ingresos que tenemos en la Argentina». Además, ratificó el impacto de la pandemia en la economía local y mundial y cuestionó a la gestión de su antecesor, Mauricio Macri, a la que calificó como «una Argentina sin Estado».