Por Gabriel Rodriguez

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, criticó la presencia de «intermediarios» entre el Gobierno y los beneficiarios de planes sociales y aseguró que «hay que tener pelotas para defender las cosas importantes».

«Lo primero que hay que sacar es a los intermediarios de los planes sociales. No es razonable, no puede ser que los planes sociales, la ayuda a los que necesitan, la decida una organización social política que no es el Estado, que nadie los votó», comenzó el referente de Juntos por el Cambio.

En diálogo con A24, el dirigente del PRO reconoció que, si bien «hay organizaciones que hacen un muy buen trabajo», hay «muchas otras que son intermediarios».

En ese sentido, Rodríguez Larreta insistió con que «otorgar el plan es una responsabilidad del Estado» y rechazó profundamente que la misma sea delegada una organización social «que la usa políticamente».

«Que vos puedas tener un control externo, me parece muy bien.

Pero la responsabilidad es del Estado y eso es indelegable», manifestó el jefe de Gobierno de la Ciudad, quien agregó: «Hoy se le ha delegado la responsabilidad a organizaciones sociales que después usan el darte o no el plan para apretar a la gente para que vaya a las marchas».

«¿Vos tenés coraje para meter en cana a todos estos turros que han estafado gente con los planes?», le preguntó el conductor Baby Etchecopar.

«Yo tengo coraje para meter a todos los delincuentes, que obviamente, la Justicia tiene que decir quiénes son. Hay que tener pelotas para defender las cosas importantes», lanzó Rodríguez Larreta.

Y siguió: «Como también hay que tener pelotas para enfrentar al Gobierno nacional cuando me cerró todas las escuelas de la Ciudad.

Le dije que no y mantuve las escuelas abiertas cuando todo el país las tenía cerradas. Nos la bancamos y demostramos que se podían tener las escuelas abiertas y no hubo más contagios en la Ciudad».