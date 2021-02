Por Alejo Pombo

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó que el resultado de su test sobre Covid-19 dio negativo, luego de haber sido contacto estrecho de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, pero que para cumplir con el protocolo no asistirá mañana al Congreso.

«Recibí el resultado del PCR que me realicé en el día de ayer -por el viernes-: es negativo. No tengo síntomas y me siento bien. Siguiendo el protocolo, no estaré presente en la apertura de sesiones del Congreso», tuiteó.

El ministro coordinador se realizó el test luego de que Vizzotti confirmara el pasado viernes que dio positivo en Covid-19, al realizarse la prueba que por disposición oficial deben hacer todos los ministros antes de asistir a la apertura de sesiones del Congreso.