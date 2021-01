El Gobierno de la Ciudad comenzó a realizar fuertes operativos de control nocturnos para asegurar el cumplimiento de las restricciones a la circulación impuestas para evitar una nueva suba de contagios de coronavirus.

Los 76 operativos se realizaron en varios puntos de la Ciudad, principalmente en locales gastronómicos y espacios verdes del territorio porteño, luego de que este domingo a la 1:00 arrancara la nueva norma de mantener cerrado los comercios a partir de esa hora y hasta las 6:00.

Los controles, realizados por agentes de Prevención del Delito, bomberos, Defensa Civil, agentes comunales, inspectores de espacio público, agentes de la Administración Gubernamental de Control y concientizadores de diferentes áreas de Gobierno, se llevan a cabo desde las 18 hasta la 1 hora del día siguiente en 39 zonas gastronómicas y 37 espacios verdes.

En el primer parte del GCBA se detalló que en total se clausuraron tres locales por diferentes incumplimientos, todos en el barrio de Palermo.

En los locales gastronómicos se controla desde las 20 que la gente solo consuma en las mesas y que no haya take away de alcohol, con el objetivo de evitar la aglomeración de personas, en tanto que también se certifica el cierre de los comercios a la 1 de la mañana.

Asimismo, en las plazas se verifica que no haya aglomeración, que se cumpla el distanciamiento y que se utilice el barbijo, y se controla que las vecinas y los vecinos no armen estructuras y equipos de sonido para posibles encuentros más grandes.

A su vez, un equipo de 824 concientizadores, guardaparques, agentes de prevención y agentes de tránsito realizará operativos en el horario diurno en 23 centros comerciales, 6 centros de trasbordo y 76 espacios verde con alta concurrencia.