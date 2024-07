El Gobierno Nacional implementa reformas para modernizar y desburocratizar el transporte aéreo

Por Alejo Pombo

El Gobierno Nacional implementó un paquete de reformas para modernizar y desburocratizar el sector aéreo. El decreto 599/2024, publicado en el Boletín Oficial, reglamenta el acceso a los mercados aerocomerciales, permite el ingreso de nuevos operadores, transparenta la asignación de posiciones y horarios de vuelo a las aerolíneas y optimiza los servicios en los aeropuertos.

Este decreto también permite digitalizar trámites, desregular los servicios de rampa en los aeropuertos y agilizar los procesos para el otorgamiento de rutas. Además, habilita a los propietarios de pequeñas aeronaves a ejercer una industria lícita sin los requisitos exigidos a grandes líneas aéreas. Estas medidas beneficiarán a ciudades intermedias del interior del país, aumentando su conectividad.

Las reformas forman parte de la reglamentación del DNU 70 de diciembre de 2023. La actualización del código aeronáutico regula los acuerdos entre empresas para conectar sus operaciones y compartir horarios de vuelo, rutas y recursos.

El decreto establece que las actividades de transporte aéreo interno e internacional de pasajeros y/o cargas, servicios regulares o no regulares, trabajo aéreo y servicios aeroportuarios operacionales y de rampa quedan autorizadas en cualquier aeródromo, instalación o infraestructura habilitada por la autoridad aeronáutica. Esto está sujeto a la autorización del operador del aeródromo y la capacidad operativa declarada.

Según el decreto, el objetivo de estas reformas es aumentar la conectividad del país, incrementar las frecuencias y atraer nuevas empresas aéreas, generando mayor turismo y tarifas más competitivas. También se busca promover inversiones y fortalecer la seguridad operacional.

El Anexo I del decreto especifica: “Las actividades referenciadas […] quedan autorizadas para prestarse, conforme la elección del explotador, en cualquier aeródromo, instalación o infraestructura habilitada por la autoridad aeronáutica a dichos fines, conforme los avances técnicos y sujeto a la autorización del operador del aeródromo, la capacidad operativa declarada y al régimen de explotación y funcionamiento del aeródromo correspondiente”.

Fuentes oficiales destacaron que las normas que rigen el sector aéreo no se actualizaban desde hace más de 70 años. Por ello, están previstos más decretos para la reforma del Código Aeronáutico, la derogación de leyes que provocan monopolios, la implementación de políticas de cielos abiertos y cambios en las funciones de los organismos públicos.

La norma determina que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) ya no convocará audiencias públicas para tratar solicitudes de rutas de los operadores. A partir de ahora, un operador podrá solicitar los tramos que desee operar y el gobierno tendrá 30 días para presentar oposiciones u observaciones. Si no hay objeciones en ese plazo, el operador podrá solicitar el pronto despacho de la solicitud. Si después de 15 días no hay respuesta de la autoridad aeronáutica, la solicitud se considerará aprobada automáticamente, quedando como requisito que el operador presente los seguros de ley y la “aprobación operativa de las programaciones”.

Estas medidas fueron impulsadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, en coordinación con la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Simplificación del Estado. Se trabajó en conjunto con empresas del sector, universidades y equipos técnicos públicos y privados, incluyendo a más de 80 actores de la industria.

El Gobierno Nacional también está desarrollando una política de liberalización de vuelos mediante acuerdos bilaterales con Ecuador, Brasil, Perú, Chile, Uruguay, Panamá y Canadá, y se espera sumar más países en los próximos meses.