Por Gabriel Rodriguez

El expresidente Eduardo Duhalde afirmó que es necesario contar con una moneda que genere «confianza» en tanto señaló que el Patacón, la cuasi moneda que emitió la Provincia de Buenos Aires durante la crisis del 2001 «era planta en la que la gente creía».

«Si no nos juntamos no queda Argentina», dijo el ex mandatario quien criticó al Gobierno nacional.

Al respecto, aseguró que «se está generando un clima en el que se dan cuenta que si no nos juntamos no queda Argentina».

«No tenemos que pelearnos más, es una estupidez», dijo en declaraciones al programa «Hablá por vos», en la AM 990, Radio Splendid.

En el mismo sentido, Duhalde apuntó contra Alberto Fernández: «Es un hombre que no tiene condiciones para ese cargo, no tiene capacidad para lograr la unidad».

«Al Presidente hoy no podemos contarlo como un Presidente con poder», sostuvo. «El principal error de Alberto es creer que fue jefe de Gabinete: fue secretario», afirmó en relación al rol institucional que cumplió durante el gobierno de Néstor Kirchner, y siguió: «Tenemos un gobierno fallido.

Una democracia fallida, que es mejor que no tenerla, pero tenemos que tener una mejor democracia, se hace juntándonos».

En ese sentido, Duhalde reivindicó su gobierno: «Lo que poco se dijo, porque son etapas de confusión, lo cierto es que en 2002 construimos el primer y único gobierno de unidad nacional.

Ustedes no imaginan lo fácil que es gobernar cuando están todos juntos, cuando fui Presidente tuve en cuenta que el egoísmo puede llegar a ser fatal». También criticó la política económica y sorprendió al valorizar a distancia a las cuasi monedas, como el Patacón y el Lecop.

«El patacón era plata en que la gente creía, el tema de la plata es de confianza», dijo el exgobernador de Buenos Aires, y celebró la idea del Salario Básico Universal, pero expresó que su implementación en este momento de la Argentina es imposible.

«Es la futura colocación del capitalismo. Es para todos, no para los que no tienen. A los que tienen se les descuenta de los impuestos. Es una materia muy importante de futuro. Hoy es imposible», dijo.

A 20 años de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, el ex presidente contó cómo vivió aquel episodio que marcó a fuego su gobierno: «A las 4 de la mañana ya tenía las fotos. Lo vivimos con un dolor enorme. Las imágenes es lo que más nos golpea. Lo viví con una angustia tremenda. Dije: señores, de ninguna manera me voy a presentar en las próximas elecciones».