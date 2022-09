Por Gabriel Rodríguez

El personal que custodia al ex presidente Mauricio Macri denunció que el referente del PRO fue amenazado de muerte a través de la red social Twitter.

La demanda fue realizada el jueves pasado, mismo día en el que se dio el intento de atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y la jueza María Eugenia Capuchetti está detrás de amabas causas.

«¿Cuánto me pagan por ir a matar a Macri y a la mierda que lo rodea?», escribió el 30 de agosto el usuario @Luisanfer2442, quien en su perfil muestra que se llama «Luis Fernández» y que nació el 10 de septiembre de 1972. La cuenta, cuya ubicación dice que es de Las Heras, Santa Cruz, fue deshabilitada. .

La Dirección General de Seguridad Presencia Y Protección de Estado de la Superintendencia de Seguridad y Custodia, dependiente del Ministerio de Seguridad, fue la que presentó la denuncia.

El organismo protege a Macri por tratarse de un ex presidente y el ex mandatario no fue el único que se llevó mensajes intimidatorios de este sujeto.

Anteriormente el individuo había apuntado contra el fiscal de la causa Vialidad, Diego Luciani, y los jueces que están con la misma además de amenazar a la ex titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso.

«Estoy pidiendo plata, para irte a matar a vos, a Luciani y a los jueces», el 23 de agosto el mismo usuario a la dirigente del PRO.