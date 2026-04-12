El dron de USD 238 millones que se perdió sobre Irán: lo que los datos de vuelo revelan
Un dron MQ-4C Triton de la Marina de EE.UU., valuado en más de USD 238 millones, desapareció el 9 de abril sobre el Golfo Pérsico tras emitir señales de emergencia y virar en dirección a Irán. El incidente ocurrió dos días después de un alto el fuego entre Washington y Teherán, y a escasos kilómetros de posiciones militares iraníes. La Armada no confirmó ni desmintió la pérdida.
El dron espía más caro de la Marina de EE.UU. desapareció sobre el Golfo Pérsico. Washington guarda silencio.
Un dron de vigilancia MQ-4C Triton de la Armada de Estados Unidos desapareció el 9 de abril de los sistemas de seguimiento aéreo mientras sobrevolaba el Golfo Pérsico, dos días después de que Washington y Teherán acordaran un alto el fuego que los propios analistas califican de frágil. El aparato, valuado en más de USD 238 millones según los últimos registros presupuestarios de la Armada, emitió una señal de emergencia, perdió altitud de forma abrupta y viró en dirección a Irán antes de desvanecerse de los radares. Las causas siguen sin confirmarse.
La información fue documentada por el sitio especializado The War Zone y corroborada por datos de rastreo abierto de Flightradar24. El Triton había completado aproximadamente tres horas de vigilancia sobre el estrecho de Ormuz y se encontraba en trayecto de regreso a la base naval de Sigonella, en Italia, cuando el incidente ocurrió al norte de Bahréin. Los registros indican que el dron emitió primero el código 7400 —pérdida de enlace con sus controladores en tierra— y luego el 7700, que corresponde a una emergencia general en vuelo. Tras eso, nada.
Los datos de seguimiento muestran que el aparato descendió desde su altitud de crucero de unos 50.000 pies hasta menos de 10.000, y que antes de desaparecer giró hacia el noreste, en dirección a territorio iraní. Según registros de fuentes abiertas, la aeronave se perdió aproximadamente a 36 millas náuticas al suroeste de la isla Nakhiloo y a 63 millas al noreste de Ras Tanura, una ubicación que la colocaba en proximidad a múltiples posiciones costeras iraníes con capacidad de ataque.
Consultada por The War Zone, la oficina de información pública de la Marina de Estados Unidos declinó hacer comentarios. Ninguna autoridad militar estadounidense confirmó oficialmente el incidente hasta el cierre de esta nota.
El contexto que amplía el alcance del incidente
El episodio no ocurre en el vacío. El alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán apenas 48 horas antes está directamente ligado a la reapertura del estrecho de Ormuz, condición central para la estabilidad del acuerdo. El Triton era precisamente el instrumento de monitoreo de ese corredor. Al momento del incidente, según reportes de Reuters citados por The War Zone, Irán continuaba limitando severamente el tráfico marítimo por ese paso, que operaba muy por debajo del 10% de su volumen normal.
El peso estratégico del estrecho es concreto: por él transita aproximadamente el 20% del petróleo negociado globalmente cada día, según estimaciones de analistas de defensa consultados por medios especializados. Perder la capacidad de vigilarlo en ese momento específico no es un dato menor.
Las hipótesis en circulación
Tres líneas explicativas circulan entre analistas y medios especializados, sin que ninguna haya sido confirmada oficialmente.
La primera es una falla técnica. La segunda, interferencia electrónica. Publicaciones especializadas como The Aviationist señalan que si el protocolo estándar de pérdida de enlace no operó como se esperaba, podría indicar que el Triton no simplemente «perdió señal», sino que fue sometido a una acción que impidió que el sistema automático de recuperación funcionara correctamente. La tercera hipótesis, apuntada por Defence Network entre otros, es que sistemas de guerra electrónica presentes en el arsenal iraní —de origen ruso o chino— podrían haber interferido la señal del aparato. Ninguna de estas lecturas cuenta con confirmación oficial.
Qué es y cuánto cuesta lo que se perdió
El MQ-4C Triton es un dron de gran altitud y larga autonomía desarrollado por Northrop Grumman para la Marina de EE.UU. bajo el programa de vigilancia marítima de área amplia. Puede operar a más de 50.000 pies durante más de 30 horas y está equipado con radar AESA, sensores electroópticos e infrarrojos para rastrear objetivos en zonas oceánicas extensas. Al cierre de 2025, la Marina contaba con 20 unidades en servicio, con planes de incorporar siete más. Su costo unitario, según los últimos datos presupuestarios, supera los USD 238 millones, lo que lo convierte en uno de los sistemas no tripulados más costosos del inventario militar estadounidense.
Antecedentes que dan peso al episodio
Este no es el primer incidente de este tipo en la zona. En febrero pasado, otro Triton emitió una señal de emergencia y desapareció momentáneamente de los sistemas de rastreo. En esa ocasión, un funcionario estadounidense aseguró a The War Zone que los reportes de pérdida eran incorrectos, y Flightradar24 confirmó posteriormente que el aparato había regresado a una base en los Emiratos Árabes Unidos. El desenlace del 9 de abril no cuenta, por ahora, con una aclaración equivalente.
El antecedente más grave data de 2019, cuando Irán derribó un dron RQ-4A BAMS-D de la Marina de EE.UU., predecesor directo del MQ-4C, en el mismo estrecho de Ormuz. En aquella oportunidad, el Pentágono confirmó el derribo. Esta vez, el silencio oficial es la única respuesta disponible.