El dron de USD 238 millones que se perdió sobre Irán: lo que los datos de vuelo revelan

El MQ-4C Triton es un dron de gran altitud y larga autonomía desarrollado por Northrop Grumman para la Marina de EE.UU. bajo el programa de vigilancia marítima de área amplia. Puede operar a más de 50.000 pies durante más de 30 horas y está equipado con radar AESA, sensores electroópticos e infrarrojos para rastrear objetivos en zonas oceánicas extensas. Al cierre de 2025, la Marina contaba con 20 unidades en servicio, con planes de incorporar siete más. Su costo unitario, según los últimos datos presupuestarios, supera los USD 238 millones, lo que lo convierte en uno de los sistemas no tripulados más costosos del inventario militar estadounidense.