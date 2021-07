Por Alan Fox

Samuel, un auxiliar de enfermería de 24 años, fue hallado inconsciente cerca de una discoteca de La Coruña, noroeste de España, tras haber recibido una golpiza por parte de varias personas.

Los servicios de socorro no lograron reanimarlo y el sábado por la mañana falleció, informaron los medios españoles citados por la agencia de noticias AFP. «Justicia para Samuel. Homofobia y fascismo son lo mismo», rezaba la gigantesca pancarta que portaban los manifestantes, que esta noche realizaron una marcha en la mundialmente famosa Puerta del Sol de Madrid.

Miles de personas se congregaron para protestar, algunas con la bandera del Orgullo, convocadas por numerosos colectivos LGTB+ (lesbianas, gays, trans, bisexuales y otras diversidades de género), reclamando «Justicia para Samuel», como coreaban los participantes.

«No son golpes, son asesinatos», gritaba la multitud. «Stop homofobia», «Todo lo que me importa es vivir» o «Nos están matando», fueron otros de los lemas que lucieron las pancartas. Desde su muerte, los familiares de Samuel denuncian que se trata de un crimen homófobo, perpetrado poco después de la semana del Orgullo en España.

También hubo marchas en otras ciudades del país, como en La Coruña, donde se reunieron varios centenares de personas, según fotos y videos publicados en redes sociales.

El ministro del Interior de España, Fernando GrandeMarlaska, indicó que de momento no había ningún detenido y que «no está excluida ninguna hipótesis, ni el delito de odio ni cualquier otro». «Fue un acto salvaje y despiadado. No daremos ni un paso atrás en derechos y libertades. España no lo va a tolerar», tuiteó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.