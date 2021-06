Por Alejo Pombo

Los presidentes de las entidades agropecuarias que integran la Comisión de Enlace expresaron ayer su disconformidad con el mantenimiento de algunas restricciones a las exportaciones de carne, y pidieron liberar la totalidad de esas ventas al exterior.

El Gobierno decidió rehabilitar la exportación pero restringida al 50 por ciento de lo que era habitual en el comercio exterior de carne vacuna, y dejó afuera los denominados «cortes populares», como asado, vacío, matambre y cuadrada, entre otros.

Las entidades de la Mesa de Enlace -Sociedad Rural, CRA, Federación Agraria y Coninagro- esperan que pronto se libere la totalidad de las exportaciones de carne.

Nicolás Pino, presidente de la Rural, consignó: «El Presidente nos propone a la Mesa de Enlace integrar un plan ganadero y a partir de hoy empezar a trabajarlo, y en el término de 30 días ver si entre todos podemos llegar a armarlo».

«El Presidente se comprometió a que si se logra armar ese plan y las condiciones son favorables, la reapertura de las exportaciones sería total», dijo Pino. Sostuvo que la «realidad hoy es que la reapertura es del 50 por ciento y las cuotas, por un tema arancelario».

Respecto del precio de la hacienda, sostuvo: «Le dijimos al Presidente que siempre pasa lo mismo, cierre de exportaciones, baja de la hacienda en pie, y los precios en las góndolas no bajan».

«Estamos convencidos de que no es bueno esto, porque en definitiva perjudica a los que representamos, que son los productores», dijo.

Aclaró que «en la Mesa de Enlace ahora nos vamos a ir individualmente a consultar con nuestras bases, y de acuerdo con lo que recibamos de ellos, vamos a ver qué medidas tomar».

En su cuenta de Twitter, el titular de la SRA dijo que se trató de una «reunión larga y amable, pero fuimos a recibir un paquete con el moño puesto, sin posibilidad de cambiar el regalo. Le reclamamos al Presidente que nunca fuimos invitados a las reuniones donde se tomaron las decisiones».

En tanto, el presidente de la entidad cooperativista Coninagro, Carlos Iannizzotto, dijo que el sector está «en desacuerdo con que continúen las restricciones a las exportaciones, porque no es una buena señal», y advirtió que «este encuentro debió haber sido antes».

«Se lo hicimos saber, lo conversamos con el Presidente. No es una buena señal para el sector productivo, porque lo que buscamos es producir más, y para eso no hay que restringir. Por lo tanto, no nos vamos conformes», dijo a la salida de la Casa Rosada.

El mendocino aseguró que esta decisión oficial «no favorecerá el sector productivo y pone en riesgo a los trabajadores».

«Vamos a transmitirlo a las bases y veremos cuál es la respuesta», expresó.

Los dirigentes consideraron que no existe un plan ganadero y dijeron que necesitan que se habilite el 100 por ciento de las exportaciones de carne. «No hay un plan ganadero, no escuchamos ningún plan», se quejó Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Agregó que «si el plan ganadero significa incentivar la producción y que haya más retención de vientres y más kilos por animal faenado, bienvenido sea. Y que haya desgravación impositiva ante los kilos que aumente cada animal». «Esas son señales que pueden generar mucha seguridad en el sector y por supuesto van a apuntar a un crecimiento de la ganadería», dijo Chemes.

Añadió: «No vamos a bajar los brazos. Vamos a trabajar en esta mesa que nos están proponiendo. El Presidente de la Nación dijo que, si se estabilizan los precios y en diez o 15 días eso se confirma, están dispuestos a habilitar el 100% de las exportaciones. Ese es el objetivo que estamos pidiendo desde el campo».

En tanto, Carlos Achetoni, también mendocino y al frente de Federación Agraria Argentina, admitió que «hay un contexto complejo».

«Los precios en las góndolas no los podemos garantizar nosotros. Tiene que estar toda la cadena comprometida y revisando. Y aún así no sé si pueden garantizar que los precios se mantengan. Es un contexto complejo, donde toda la cadena se tiene que comprometer y hay que revisarla. Y por otro lado hay un factor muy importante, que es la inflación», señaló.

Pidió darle una «certeza» a «los productores primarios» y lamentó que se haya «demorado tanto» la reunión con el Presidente. Achetoni reclamó que «se muestren todas las cartas sobre la mesa» y que en el análisis «participen todos los sectores», también destacó que el Plan Ganadero no está listo y que «van a necesitar de nosotros para hacerlo. Vamos a trasladar todo esto a las bases».