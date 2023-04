Doman renunció a la presidencia de Independiente

Fabián Doman anunció esta tarde su renuncia como presidente de Independiente a través de un comunicado en el cual manifestó que no encontró las herramientas para ayudar al club, por lo que Néstor Grindetti quien se desempeñaba como vicepresidente primero, asumirá el cargo.

Por Ale Pombo

«Es evidente que no se han encontrado las herramientas para ayudar a Independiente. Razón por la cual presento mi renuncia al cargo de presidente del club. Al hincha que va a la cancha, que se asoció, el que se abonó y el que no pertenece a ningún espacio político. A ese hincha le pido disculpas porque sé que creyeron en mí. Y muchos lo siguen haciendo», explicó Doman.

«La magnitud de la crisis era más grande de lo previsto y por sobre todas las cosas los ingresos económicos mucho menor a lo que se presumía. Los ingresos del marketing son ínfimos a la hora de compararlos con el pasivo de Independiente. No obstante, el club canceló gracias a los aportes deudas por millones de dólares. Compromisos económicos que hicieron posible que tuviera lugar el espacio político que sacó a Moyano no aparecieron ni aparecerán», continuó el ahora ex presidente de la entidad de Avellaneda.

Posteriormente, realizó un balance de su corto mandato en Independiente: «En estos seis meses de gestión hemos logrado muchos aciertos, pero también cometido errores, en el plano económico y en el deportivo».

«En el plano deportivo siempre hay tres escenarios. El mejor, el regular y el malo. Se dio el tercero. ¿Responsables? Todos.

Sería muy fácil endilgarles la culpa de todo al plantel profesional. No lo voy hacer», remarcó Doman que sumó: «Entiendo que la crisis económica, es mucha más profunda y seria. No se da vuelta solo con victorias deportivas».

Por último, destacó que su renuncia fue algo que decidió no especular con un resultado favorable o negativo en el clásico de Avellaneda y que no demoró en dar a conocer la noticia por respeto a la gente con la que formó la actual comisión directiva del club. .

La decisión de Doman fue inesperada y se produce en medio de la crisis institucional y deportiva que aqueja al club hace más de tres décadas y que se profundizó en los últimos años. Además, en el comunicado, aseguró que «el club vive tiempos difíciles, los peores de su historia».

A nivel futbolístico, el presente de Independiente es muy preocupante: tras la renuncia de Leandro Stillitano, tiene a Pedro Monzón como entrenador interino y se esperaba que el uruguayo Pablo Repetto firmara contrato como nuevo entrenador en las próximas horas.

Sin embargo, la salida de Doman pone un signo de interrogante sobre las negociaciones.

En medio de la crisis institucional, la Comisión Directiva con Doman a la cabeza decidió denunciar penalmente a Hugo Moyano, Pablo Moyano, Héctor Maldonado, Nazareno Marcollese, Gonzalo Verón, el ex abogado del club José Luis Barredo y las autoridades de la empresa OCA.

Los casos por los que la dirigencia acudió a la Justicia Federal son la compra y el posterior juicio laboral del futbolista Verón, el no cobro del sponsoreo de la camiseta a la empresa de correo privado, la doble intermediación en la llegada del jugador Cecilio Domínguez del América de México y la venta del defensor Nicolás Figal, actualmente en Boca.

El Rojo lleva nueve fechas sin ganar y se hunde en la tabla de posiciones. Suma tan solo nueve unidades, está muy lejos de los primeros puestos y observa el descenso de cerca, ya que se ubica a solo dos puntos del mismo en la tabla general y a 17 en los promedios. Este miércoles visita a Rosario Central y el domingo recibe a Racing en el clásico de Avellaneda.