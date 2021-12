Por Gabriel Rodriguez

La actriz Calu Rivero declaró hoy durante más de cuatro horas en el juicio por abuso sexual contra el actor Juan Darthés que se realiza en Brasil, mientras que por razones de tiempo fue postergada sin fecha definida la presentación de su colega Anita Co.

«Le hicieron muchas preguntas. Fue duro. Estalló en forma sanadora», reveló la abogada de Rivero, Raquel Hermida Leyenda, que también es letrada de Co y Natalia Juncos, actrices que habían denunciado a Darthés por abuso sexual.

Calu inició su declaración a las 14:00 debido a que lo hacía desde el consulado argentino en Roma, Italia.

El juicio se lleva a cabo de forma virtual: en Argentina la sede física es en las oficinas de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).

Debido a las más de cuatro horas que estuvo Rivero, a las 17:30 se anunció que Co ya no declararía en la segunda jornada de audiencias.

En ese sentido, no hubo una fecha estipulada ya que en Brasil hay un receso en la Justicia del 20 al 2 de enero.

Posterior al testimonio de Calu fue el turno de un actor, que comenzó a las 18:00 y también se prolongó por horas.

«En este juicio no está solamente Thelma, o solamente las actrices que pudieron hablar del abuso sexual de Juan Darthés, están presentes también aquellas actrices que no pudieron hablar y todas las mujeres que desde hace muchísimos años luchamos contra el abuso sexual infantil: docentes, madres, abogadas, familiares, al servicio de esta lucha tan terrible que es el delito que es ya identificado hoy como un crimen de lesa humanidad», sostuvo Hermida Leyenda en declaraciones a diario Clarín.

La letrada añadió: «¿Por qué lo llamamos así? Porque cualquiera de las condenas establecidas por el Código Penal es menor al tiempo que dura la cicatriz en la víctima de un abuso sexual, así que hoy con Thelma estamos todas».

«Cinco años sin poder decir lo que sentí ni cuánto me dolió y marcó, y eso que tuve y tengo un excelente terapeuta. A veces no necesitás una mano tapándote la boca o una pistola en la cabeza para sentir que se acaba tu mundo», fueron las declaraciones de Rivero cuando habló sobre su experiencia con Darthés durante las grabaciones de la telenovela Dulce Amor, motivo por el que renunció a su primer protagónico en la pantalla chica.

En tanto, Anita Co publicó una carta abierta en su perfil de Facebook para contar que había vivido algo similar durante su participación en la tira Gasoleros, en 1998.

«En un parate de la grabación estaba charlando en un camarín con JD, a quien conocía desde adolescente y le contaba que cuando era chica y mi viejo dirigía una comedia en la que él cantaba y yo escuchaba siempre que iba una canción que me encantaba como la cantaba. Momento en el que el señor se desliza con la silla que tenía rueditas y se me tira encima, se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice, ´Mirá como me ponés´. Yo congelada y sin poder reaccionar. En segundos entró una de las chicas de vestuario y él se separó inmediatamente y yo me fui», relató.

Ante estas acusaciones, Darthés decidió denunciar civilmente a Rivero por daños y perjuicios e inició una querella penal por injurias contra Co y Natalia Juncos, que denunció haber sido acosada por el actor durante el rodaje de Se dice amor (2005).

Anita Co ganó el juicio, mientras que Rivero continúa su lucha y semanas atrás anunció que acompañada por la abogada Leyenda Hermida cambió de estrategia legal con el objetivo de probar el abuso sexual a través de pericias psicológicas y psiquiátricas.