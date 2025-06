Cristina Kirchner contra Bullrich y Milei: “La gente no come policías ni presos políticos”

Por María Cruz*

Cristina Kirchner cargó contra Bullrich y Milei: “Este modelo se cae, la gente no come policías”

En un encendido discurso desde Parque Lezama, en el marco del Día de la Bandera, Cristina Fernández de Kirchner criticó con dureza a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al presidente Javier Milei. Acusó a Bullrich de “nefasta” y la calificó como una “gran y absoluta fracasada”, al tiempo que cuestionó el rumbo económico del oficialismo por “no dar respuesta a las necesidades del pueblo”.

“Trajo a la Federal sin orden judicial solo para generar caos. Esa mujer quiere protagonismo porque, en el fondo, al igual que Macri, es una fracasada”, disparó CFK en relación al reciente operativo policial en su domicilio. El acto estuvo colmado de militantes con banderas celestes y blancas.

🔹 Críticas al modelo libertario

La ex presidenta también apuntó con firmeza al modelo económico de Milei, que —según advirtió— genera más pobreza y desempleo. “Este es un modelo que tarde o temprano se cae. Podrán mandar gendarmes a mi casa, pero la gente no come policías ni ‘Cristina presa’”, lanzó.

Entre sus principales reclamos, Fernández de Kirchner destacó la ausencia de aumentos salariales, la creciente desocupación y la parálisis de la obra pública. También alertó sobre la crisis de reservas en dólares del Banco Central: “La economía argentina consume dólares con la voracidad de un drogadicto”.

🔹 Llamado político al futuro

Cerrando su intervención, la titular del PJ convocó a “organizar, clarificar y volver”, y remarcó: “La patria, que no es otra cosa que el pueblo, necesita ser defendida. Esta nueva etapa exige sabiduría, creatividad y mucho coraje”.