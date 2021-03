Por Kenia Benedetti

A lo largo de la pandemia del Covid 19 muchos famosos se convirtieron en padres y parece que el ¿baby boom? que se vivió en el último año pareciera no tener fin. Es que ahora Alberto Cormillot confirmó que se convertirá en padre por tercera vez, a sus 82 años, junto a Estefanía Pasquini, su mujer 48 años menor.

La pareja comenzó a salir en 2018 y tiempo después se casaron, aunque ahora terminaron de sellar su amor con la llegada de este bebito que está en camino.

«Esto no fue un accidente, fue algo buscado. Estamos muy felices», explicó el reconocido médico en diálogo con el ciclo radial Cada Mañana e indicó que «si es nena, le vamos a poner Aurora. Y si es varón, no lo sabemos aún pero Estefanía tiene una firme intuición de que será nena».

En tanto la nutricionista de 34 años celebró su embarazo en las redes sociales con un tierno posteo. «De a poquito va saliendo… Será verdad eso de desealo tanto que la vida no tenga más remedio que dártelo. No sé… Yo sé que además de desear mucho las cosas hay que buscarlas», comenzó diciendo y remarcó que tiene «miedos, mil o más, esto es lo más lindo e importante que me pasó en la vida y no podía ser con otra persona que no seas vos, Alberto».

«Cuando llega eso tan deseado da miedo, pero es más fácil con una red de apoyo; mis papás, mi familia, mis amigos, diciendo va a estar todo bien, todo el tiempo alentando, contando cada semana que pasa como una victoria.

Compartiendo anécdotas que te hacen sentir menos bicho raro, que te cuidan, que te miman. Muchos creen que es un… Me dejo de cuidar, viene el bebé, lo tenemos, fin… No, no es así… Es más complejo, yo cada día tengo una batalla contra los miedos, contra cosas que pasan que no tenia idea de que iban a pasar… Pero todo vale la pena porque no existe nada más grande que esto», añadió sumamente movilizada.

Mientras que Reene Cormillot, una de las hijas mayores de Alberto, aseguró estar muy emocionada por la llegada de un nuevo integrante a la familia: «estoy feliz. Soy la madrina desde hace como dos años, mucho antes de saber que ya estaba en camino. La cigüeña estaba medio vaga pero ya está», manifestó en Nosotros a la Mañana.