Céline Dion emociona al mundo con su regreso en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024

Por Alejo Pombo

Céline Dion hizo un conmovedor regreso a la música durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024, a pesar de su lucha contra el síndrome de la persona rígida (SPR), una enfermedad que afecta el sistema nervioso y causa espasmos musculares.

La cantante, conocida por éxitos como «My Heart Will Go On» y «The Power of Love», se presentó bajo la Torre Eiffel, emocionando al mundo con su actuación.

En un trailer reciente de su documental, Dion expresó su determinación con las palabras: “Si no puedo correr, caminaré. Si no puedo caminar, me arrastraré. No me detendré”. Desde su diagnóstico en 2022, la artista se ha alejado de los escenarios para concentrarse en un tratamiento exhaustivo. Su última aparición en un concierto fue en marzo de 2020 en Newark, EE. UU., antes de que su gira mundial «Courage World Tour» se interrumpiera por la pandemia y su estado de salud.

Dion había anunciado anteriormente su decisión de cancelar todos los espectáculos hasta estar completamente preparada para regresar, afirmando en un comunicado: “No es justo para ustedes que siga aplazando espectáculos y, aunque se me rompe el corazón, es mejor que cancele todo hasta que realmente esté preparada para regresar a los escenarios. Quiero que sepan que no me rindo… ¡y que estoy deseando verles de nuevo!”

El regreso de Dion a los escenarios internacionales fue un momento esperado, y la artista llegó a París en un jet privado desde Las Vegas, alojándose en una suite del Royal Monceau en los Campos Elíseos. Se informó que recibió un pago de dos millones de euros (aproximadamente 2,3 millones de dólares) por su actuación.

La ceremonia inaugural también incluyó la actuación de Lady Gaga, quien abrió el espectáculo interpretando “Mon truc en plume” de Zizi Jeanmaire. La celebración culminó con el momento más emotivo cuando Dion interpretó “L’hymne à L’Amour” de Edith Piaf a las 18:24 hora argentina, marcando su primera actuación pública en cuatro años.

El escenario, al pie de la Torre Eiffel, ofreció un telón de fondo mágico para el regreso de Dion, quien deslumbró con un vestido perlado y un peinado elegante, en un homenaje a la icónica cantante Edith Piaf. Este emotivo regreso ha marcado un hito en la historia de los grandes eventos musicales vinculados al deporte.

I’m honored to have performed tonight, for the Paris 2024 Opening Ceremony, and so full of joy to be back in one of my very favorite cities! Most of all, I’m so happy to be celebrating these amazing athletes, with all their stories of sacrifice and determination, pain and… pic.twitter.com/Ak6iKfhgzX

— Celine Dion (@celinedion) July 27, 2024