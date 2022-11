Cecilia Todesca será la candidata que Argentina presentará a la presidencia del BID

Por Gabriel Rodriguez

El Gobierno presentará a Cecilia Todesca como candidata para ocupar el cargo a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y, la decisión de la gestión que encabeza el presidente Alberto Fernández fue que debía ser una mujer la encargada de suceder a Mauricio Claver Carone.

El plazo para presentar las candidaturas vence hoy, día en el que se hará oficial el nombre de la funcionaria designada a ocupar el cargo.

La economista y Secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca, quien forma parte de la delegación que acompañó al mandatario a Francia, es la elegida para competir por la titularidad del BID, tras el ida y vuelta del Gobierno que dilató la decisión hasta el último día.

Del entorno del canciller Santiago Cafiero, Todesca es licenciada en Economía de la Universidad Buenos Aires y Magister en Administración Pública de la Universidad de Columbia (New York, Estados Unidos), a la vez que ocupó distintos cargos en la Argentina y en el exterior, entre ellos, el de vice Jefa de Gabinete de la Nación y jefa de Gabinete del Banco Central de la República.

La destitución de Mauricio Claver Carone despertó una competencia regional por su sucesión al cargo y, sea quien sea la asignada deberá enfrentarse a candidatos presentados por México, Brasi y Chile.

El presidente Jair Bolsonaro se anticipó y presentó a su candidato, Ilan Goldfajn, quien no fue vetado por el reciente electo Luiz Inació Lula da Silva y competirá por su lugar.

Por su parte, México presentó su nombre sin mediar diálogo con la Argentina y optó por bajar la candidata Alicia Barcena para ir detrás del vicegobernador del Banco Central Gerardo Esquivel, mientras que Chile nominó a Nicolás Eyzaguirre, ex ministro de Finanzas de Michelle Bachelet.

De ser designada Todesca, se tratará de la primera mujer al frente de BID. Desde su fundación, ocuparon el máximo cargo Felipe Herrera, de Chile; Antonio Ortiz Mena, de México; Enrique V Iglesias de Uruguay; Luis Alberto Moreno de Colombia y Mauricio Claver-Carone de Estados Unidos.

Tras su despido, Claver Carone se mostró crítico con la gestión de Alberto Fernández y declaró: «Al final fue un juicio político.

No se pudo concretar que hubo violación de alguna regla. Llegó una carta anónima que alegaba una relación con mi jefa de Gabinete. La investigación dijo que no había evidencia de una relación existente. Fue una excusa. Admito que tenía una relación conflictiva con el directorio porque quería hacer cambios en el Banco. Quedé solo en el Banco y no pude aguantar los movimientos para removerme».