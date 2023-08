Carlos Tévez fue presentado como el nuevo entrenador de Independiente

Por Ale Pombo

Carlos Tevez fue presentado hoy como nuevo entrenador de Independiente tras la salida de Ricardo Zielinski el domingo pasado.

En la sala de conferencias de la cancha del «Rojo», el ex entrenador de Rosario Central fue presentado en sociedad y expresó que sabe dónde se mete: «Es muy importante este desafío en Independiente. Confío en estos jugadores. Voy a buscar un equipo intenso. Los muchachos se tienen que tirar de cabeza y también jugar bien».

«Independiente es un grande dormido y tenemos que empezar a moverlo. Tenemos que sacarnos los zapatos de baile y ponernos los tapones altos, pero jugar bien al fútbol. Sé muy bien en dónde me meto. Pongo en juego mi carrera en 13 partidos», añadió.

Con respecto a los refuerzos que podrían llegar, el ex jugador de Boca hizo hincapié en Carlos Izquierdoz: «Es mi prioridad. Lo quiero tener en el plantel. Necesitamos gente que venga, se ponga la camiseta y se tire de cabeza. Hablé con Cali. Sabe que él es mi prioridad. Depende del club y su familia. Estoy conforme con lo que hablé».

Luego de agradecerle a Walter Erviti -el otro candidato a tomar el puesto- por sus deseos, el nuevo director técnico de Independiente habló sobre la posibilidad de que Hermes Desio se sume al cuerpo técnico: «Todavía no hablé con Desio. Mi grupo de trabajo ya lo tengo. Quiero presionar de mitad de cancha hacia adelante, con intensidad. Tengo el equipo en la cabeza».

Además, contó como encontró al plantel anímicamente: «Encontré un grupo golpeado, como todo hincha de Independiente. La charla con los jugadores y la dirigencia fue muy buena. Pedí unión, hay que salir todos juntos. Solo no puedo salvar a Independiente. El hincha, la dirigencia y los jugadores tienen que estar unidos».

«Es otra la energía, otro aire. Fue un entrenamiento muy intenso y no estaban acostumbrado a ese ritmo. De a poco vamos a ir sacando conclusiones más profundas. Estamos todos unidos para poder sacar Independiente adelante» agregó Tevez en su presentación.

Además, el ex jugador de la Selección Argentina se mostró seguro en su capacidad para revertir el delicado presente que atraviesa el club de Avellaneda: «Me siento capacitado para dar vuelta esta situación. Me gusta que la presión venga a mí, sé convivir con eso. Necesitamos correr y jugar bien, que el hincha se sienta identificado».

«Si eso no pasa, vamos a ganar uno y perder otro. Voy a dedicarme 24/7 a Independiente. El club confió en mí. Me juego mi apellido. Hoy le dije a los jugadores que el que no confía, no sabe a qué vamos a jugar o no está subido al tren, tiene la puerta para irse. Si no sos hombre, no podés jugar en Independiente», indicó.

«Tengo huevos para agarrar Independiente. No venimos de joda.

No vengo a ganar plata. Vengo a sacar a Independiente de esta situación. Después verán dentro de la cancha si tengo la capacidad. Ya sé con qué sistema vamos a jugar, con los jugadores que tengo. Conozco a todos los chicos. Sabemos en las posiciones que les gusta jugar. Vamos a buscar simpleza» concluyó el nuevo entrenador de Independiente.

El oriundo de Ciudadela tendrá su debut, como director técnico del «Rojo», el próximo domingo a las 19.15 cuando enfrente a Vélez Sarsfield en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini por la segunda fecha de la Zona 1 de la Copa de la Liga 2023.