Por Alejo Pombo

La titular del PRO, Patricia Bullrich, afirmó hoy que durante el gobierno de Alberto Fernández se desarmó «toda la estructura que se había montado» durante su gestión para el «control del narcotráfico», al volver a hablar del caso de cocaína adulterada que dejó un saldo de 24 fallecidos.

«En primer lugar quiero contextualizar lo que está pasando en la Argentina. Estados Unidos, Canadá y México tuvieron una crisis muy fuerte con el fentanilo como estupefaciente y como precursor químico para cortar la droga. En el caso de Estados Unidos y Canadá hubo 100 mil muertos anuales. La situación de la entrada del fentanilo a las drogas fue brutal, brutalmente asesino.

Similar a la crisis que tuvo Estados Unidos en la década del 80 con el crack. Que tuvo su momento de inseguridad más fuerte. En la Argentina generamos una alerta cuando la DEA nos contó lo que estaba pasando», aseguró Bullrich.

La ex ministra de Seguridad señaló: «En esta situación, en nuestro gobierno hicimos una advertencia general del cuidado que debíamos tener en aduanas, puertos, aeropuertos sobre la entrada de fentanilo. Que podía traernos una crisis similar a la que estaba trayendo a esos países».

«Además esto había sido tomado por los carteles más importantes de México, especialmente el de Sinaloa. Nos dijeron que en Sinaloa habían logrado perfeccionar en sus laboratorios una microdosis de fentanilo y que eso generaba una dependencia de las personas que consumían. Entonces se les ampliaba el mercado, vendían más los narcotraficantes que no les importa nada la vida de la gente», explicó Bullrich.

Al respecto, indicó: «De golpe toda la estructura que habíamos montado nosotros de control del narcotráfico desarmarse. Comenzaron las teorías de biología, no hay que combatir a los perejiles, no hay que combatir a los que venden, no hay que combatir al narcotráfico, solo a los grandes «.

«Como si uno dijera combato a uno y todos los demás que vendieran en la puerta de tu casa a esos tipos los dejas tranquilos que vendan. Esa es la teoría de la biología, que fue una decisión primero de Sabina Frederic e inclusive (Sergio) Berni, con quién he discutido bastante del tema. Le dije que me parecía que estaba equivocado con su teoría. Y ahí empezó a ir para atrás todo el proceso de cambio profundo que nosotros habíamos hecho en Rosario, bajando en 30% los homicidios entre bandas. Pegándole a las bandas todos los días, mentimos 107 mil personas presas en nuestra gestión», recalcó.

La presidenta del PRO, además, sostuvo que «en consecuencia logramos desincentivar la venta y tuvimos problemas muy fuertes con bandas de droga, desde los monos hasta bandas dentro de la cuidad».

«Cuando llegó este gobierno al poder desarmo todo, dijo que había que liberar la droga: Aníbal Fernández, Sabina Frederic, todos. Las consecuencias las tenemos ahora. Explotado Rosario y ahora con un paradigma nuevo. La entrada del fentanilo al mercado de drogas de la Argentina es un antes y después. Es un nivel de destrucción a las neuronas de las personas, un nivel de muertes que no conocemos», se quejó.