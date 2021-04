Por Alejo Pombo

La titular del PRO, Patricia Bullrich, rechazó hoy las críticas del presidente Alberto Fernández y afirmó que el «ocaso es no estar a la altura de las circunstancias», a la vez que consideró que el ministro de Educación, Nicolás Trotta, tendría que haber renunciado «por dignidad personal» luego de que se determinara la suspensión de clases presenciales para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

«Me parece absolutamente fuera de lugar lo que dijo. El ocaso de alguien es pasar por un día de su vida política e insultar a médicos, a las personas con discapacidad, a los chicos porque se sacan los barbijos. El ocaso es no estar a las alturas de las circunstancias y se pone a gritar: en vez de llevarle tranquilidad a la gente, termina insultando a todos», sostuvo la ex ministra de Seguridad.

En declaraciones radiales, la referente opositora pidió al jefe de Estado que «no confunda lo público con lo privado» y destacó: «Tiene una mala evaluación del lugar, porque Olivos no es su casa, es la casa residencial del Presidente de la Nación argentina. Su casa es en Puerto Madero, donde vivía. Es una gran confusión institucional».

«Olivos ha sido un lugar de manifestaciones y protesta siempre y no se ha tomado como la casa de alguien que vive personalmente ahí. Nadie fue a insultar al presidente, ni escupir a los policías: lo que había en Olivos eran madres llorando porque no iban a poder llevar a sus hijos al colegio», agregó.

A la vez, Bullrich aseguró que se siente «en el mejor en el que podía estar». «Estoy muy contenta, muy feliz de haber elegido la vereda de la República y la democracia», subrayó.

De esta manera, la ex ministra de Seguridad se refirió a los dichos del jefe de Estado, quien la había cuestionado por haber encabezado una protesta frente a la Residencia Presidencial: «La convivencia democrática se altera mucho cuando uno va a la casa del otro con un grupo de amigos, a golpear las cacerolas, a insultarlo y a escupir a los policías que están en la puerta».

Además, la referente opositora advirtió que el del Frente de Todos «es un Gobierno que no tiene ningún diálogo entre ellos. No hay diálogo en su Gabinete».

«Trotta habló en diez radios y dijo que lo único importante eran las clases abiertas. No sé cómo no tiene la vergüenza de no haberse ido. Por dignidad personal» tendría que haber renunciado, consideró la ex diputada nacional.

Y concluyó: «Quedó totalmente desvalorizado frente a los ministros de las provincias, a la comunidad educativa, a todo el país».