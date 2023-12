Bullrich anuncia protocolo antipiquetes: Identificación con fotos, drones y documentos

Por Gabriel Rodriguez

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reveló detalles del protocolo que implementará para identificar a titulares de planes sociales que participen en piquetes. La medida busca coordinar con el Ministerio de Capital Humano y retirar los beneficios a quienes participen en manifestaciones de este tipo.

«Se los va a identificar, se van a sacar fotos, va a haber drones, se les va a pedir documentos y luego se van a cruzar los datos de las fotografías, de los drones, con las personas que estén cometiendo un delito», explicó Bullrich. La ministra enfatizó que el objetivo es evitar que quienes reciben planes sociales participen en cortes de calles o rutas.

Bullrich subrayó que la participación en manifestaciones no será considerada delito si no afecta el tráfico vehicular. Sin embargo, advirtió que cortar calles o rutas será sancionado. Además, destacó que el protocolo no impide la movilización, pero sí limita el bloqueo de vías públicas.

La ministra enfatizó que los piquetes en Argentina «se terminan» y que quienes quieran participar en marchas pueden hacerlo sin perder los beneficios del Estado, siempre y cuando respeten las reglas establecidas. Bullrich también destacó que las personas que asistan a manifestaciones sin cortar calles no enfrentarán sanciones.

Esta medida surge en el contexto de la marcha convocada en la Ciudad de Buenos Aires contra el Gobierno, y busca establecer límites a las manifestaciones que afectan la circulación y el orden público.