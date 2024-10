Allanaron La Bombonera por presunta venta de carnets duplicados

La justicia allanó las oficinas de La Bombonera tras una denuncia por la presunta venta de carnets duplicados y entradas falsas para partidos recientes de Boca. La investigación apunta a cuatro socios que habrían utilizado abonos no renovados para vender accesos fraudulentos a simpatizantes, quienes luego no pudieron ingresar al estadio. El fiscal Maximiliano Vence lidera la causa y busca determinar si empleados del club participaron en la maniobra. Boca aún no emitió un comunicado oficial sobre el caso.