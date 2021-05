Por Alejo Pombo

Mientras que la pandemia del coronavirus se sitúa como la principal preocupación de la población, hay un histórico problema que se encuentra en alza. Es que, en la actualidad, más de 1.200 violadores se encuentran prófugos de la Justicia en Argentina, lo cual conllevó a que autoridades de la Asociación de Víctimas de Violaciones (AViVi) denunciaran que «la pandemia agravó el problema» y «la Justicia no sale a buscar a los violadores».

El dato fue proporcionado a Diario Popular por fuentes judiciales y dio cuenta sobre la desmedida cantidad de delincuentes sexuales que, lejos de encontrarse recluidos de su libertad, transitan por las calles del país bajo la latente oportunidad de volver a reincidir en sus enfermizos actos.

Por este motivo, la titular de AVi- Vi, María Elena Leuzzi, sostuvo que «la pandemia agravó este problema, pero este gran número de violadores prófugos viene de mucho tiempo antes».

«La Justicia no sale a buscar a los violadores. A veces publican la cara del violador en internet, pero ellos (por los delincuentes sexuales) cambian su rostro con gorras, dejándose crecer el bigote y la barba. Así no los encontrás más», lamentó, y continuó: «En cambio, a la víctima le cuesta recuperarse años y encima no sentir que se hizo justicia es terrible.

El violador se va a otra provincia, comete el mismo delito y no se puede cotejar jamás. La víctima siempre está de duelo porque quien le arruinó la vida está prófugo y siente que nunca se hizo justicia».

Bajo esta línea, Leuzzi enfatizó: «¿Cuántas chicas no llegan a hacer la denuncia por vergüenza o quedan demasiado shockeadas y cuando lo hablan no tienen el registro de pruebas en su cuerpo? Este número (por los 1.200 prófugos) es mucho mayor».

Asimismo, explicó que muchas de las víctimas que son socorridas por AViVi tienen a sus victimarios prófugos.

De hecho, remarcó la titular de la entidad, una de las mujeres «siente que la Justicia la volvió a violar, porque nunca lo buscaron ni siguieron al violador».

«Le mintieron en la cara y ella todavía sigue de duelo porque nunca sintió que la Justicia la acompañó», señaló al tiempo que agregó: «El trauma que les queda es de por vida», e insistió: «Los violadores desaparecen por un tiempo luego de llevar a cabo la o las violaciones, se van al interior, cometen delitos en otro lugar y varios años después vuelven cambiados. Ha pasado que hay víctimas que los han cruzado de vuelta en algún colectivo o tren y han logrado capturarlos luego de empezar a gritar».

Finalmente, la titular de AViVi concluyó: «Los familiares de víctimas estamos todos juntos trabajando como podemos en medio de la pandemia.

Nos está costando llegar a la fiscalía porque no toman nada en formato papel. La Justicia quiere todo en versión digital y no es lo mismo. El niño tiene derecho a la Cámara Gesell. Ahora los volvió a violar el sistema perverso que tenemos».

Cabe destacar que, días atrás, Leuzzi le contó a este medio que, una vez finalizada la pandemia, saldrán a la luz «lluvias de denuncias» de abusos en todo el país.

En ese entonces, este medio publicó que, desde que el coronavirus llegó al país, aumentaron en un 40% los casos de abusos sexuales en el interior de los hogares.

«Las denuncias siguen sumándose, es algo del día a día. Se hacen las denuncias, pero no llegan a las fiscalías, porque es muy difícil que una fiscalía te atienda. Muchas veces la víctima, sobre todo menores de edad, está transitando el encierro con su abusador y la Justicia no está actuando, está anestesiada», lamentó en su momento la titular de AViVi.

En este contexto, aseveró Leuzzi, nunca «se llega a hablar con un fiscal o un juez porque es todo virtual».