Por Gabriel Rodriguez

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, confirmó la primera muerte en ese país causada por la variante Ómicron de coronavirus, advirtió que se avecina una «marea» y elevó la alerta sanitaria a nivel 4 en una escala de 5.

La decisión fue tomada luego del incremento de casos de esta nueva cepa que afecta al territorio británico, ya que el domingo pasado se registraron 1.239 casos de esta variante sobre un total de 3.137.

Las autoridades médicas y científicos de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte fueron las que recomendaron elevar el nivel del alerta sanitario de 3 a 4 luego de observar el rápido crecimiento de la variante.

Además, sostienen que Ómicron se está propagando con más velocidad que la cepa Delta y que las vacunas ofrecen menos protección.

Desde el gobierno británico aceptaron los consejos de los profesionales y tomaron como medida adelantar un mes la vacunación de terceras dosis de refuerzo a todos los mayores de 18 años, que estaba pactada para finales de enero de 2022.

Johnson afirmó mediante un comunicado que se transmitió por televisión a toda la nación que «tendrán la oportunidad de recibir el refuerzo antes de Año Nuevo».

El Ministerio de Salud informó que las personas vacunadas con la dosis de refuerzo que estén en contacto con personas infectadas con la variante Ómicron deberán realizarse pruebas de antígenos durante siete días.

En cambio, quienes no estén vacunados tendrán que aislarse por 10 días.

Otro de los motivos por los que las autoridades británicas adelantaron la vacunación es el posible colapso de los hospitales.

Si bien a primera instancia los síntomas de Ómicron parecen más leves en relación a otras cepas, los especialistas creen que tiene una carga viral más contagiosa.

Los hospitales británicos, ya comenzaron a recibir pacientes infectados con esta variante y desde el Sistema Nacional de Salud temen tener que enfrentarse nuevamente a un colapso de hospitales.

Estas medidas se suman a las que ya prevé Boris Johnson para enfrentar a la pandemia. Este martes en el parlamento inglés se votará la vuelta de la modalidad del teletrabajo y el uso del pasaporte sanitario.

La variante, solamente en Londres, representa el 40% de los casos en la actualidad, señala el sitio France24.com.

En declaraciones a la prensa durante un recorrido en un vacunatorio en el barrio de Paddington, el mandatario expresó que «tristemente, Ómicron está produciendo hospitalizaciones y al menos un paciente ha fallecido».

«Confío que en los ciudadanos comprendan, y también los colegas del Parlamento, y en todo el país, que las medidas que introducimos son equilibradas y proporcionadas», justificó tras remarcar que la posición británica «es incomparablemente mejor que el año pasado».

Científicos británicos hallaron, y publicaron en un informe este lunes, que tener un esquema de dos inoculaciones no generará la cantidad necesaria de anticuerpos neutralizantes contra la variante Ómicron.

Los investigadores de la Universidad de Oxford obtuvieron estos resultados, que no fueron revisados por otros colegas, luego de analizar muestras de sangre de personas que recibieron vacunas de AstraZeneca-Oxford o Pfizer-BioNTech.

No obstante, el estudio no arroja evidencias de que un bajo nivel de anticuerpos combatientes contra Ómicron pueda acarrear un mayor riesgo de enfermedad grave, hospitalización o muerte para los que no recibieron la dosis de refuerzo.

«Estos datos son importantes, pero son solo una parte del panorama. Solo observan los anticuerpos neutralizantes después de la segunda dosis, pero no nos informan sobre la inmunidad celular, y esto también se probará», explicó el profesor y co-autor del artículo Matthew Snape.

Y esos datos coinciden con los de un estudio liderado por el profesor Alex Sigal, del Instituto de Investigación de la Salud de África en Sudáfrica, entregado a medRxiv, un repositorio de publicaciones sin revisar sobre ciencias de la salud.

En cuanto a la situación dentro del Reino Unido, la agencia Xinhua proporcionaba este domingo otros datos estadísticos.

La agencia de seguridad sanitaria de Reino Unido informó que se elevó el número total de casos de coronavirus en el país a 10.819.515, según cifras oficiales.

También se habían reportado otros 52 decesos relacionados con la enfermedad para llegar a un total de 146.439.

Más de 89 por ciento de las personas de 12 años o más en Reino Unido recibió la primera dosis de la vacuna y más de 81 por ciento ya cuenta con las dos dosis. Por otra parte, más de 40 por ciento recibió la dosis de refuerzo, o la tercera de una vacuna contra el coronavirus.