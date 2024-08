Alberto Fernández se defiende en el diario El País: “Estoy siendo acusado de algo que no he hecho”

Por Alejo Pombo

A una semana de la denuncia por violencia de género presentada por Fabiola Yañez contra Alberto Fernández, el expresidente de Argentina brindó su versión de los hechos en una entrevista concedida al diario El País de España. En sus declaraciones, Fernández negó las acusaciones y afirmó que su expareja “fue obligada a denunciar”. Según el exmandatario, está siendo acusado de algo que no cometió.

El medio español reconstruyó los detalles del caso, incluyendo la respuesta del expresidente a las acusaciones. Fernández insistió en que dará explicaciones ante la Justicia y no a los medios de comunicación. Tras la publicación de fotografías y mensajes donde Yañez lo acusa de haberla golpeado, Fernández admitió que los cuatro años de convivencia en la quinta de Olivos estuvieron marcados por peleas, pero negó recordar la conversación específica en la que se le recrimina por esos hechos.

Fernández afirmó: “No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer”, y agregó que nunca ha tenido acceso directo a la causa. El expresidente también mencionó que durante su gestión promovió políticas de género y que en este tipo de casos, “la carga de la prueba se invierte y el hombre es presumido culpable”.

A pesar de las acusaciones y la existencia de diálogos que tuvo con Yañez, el actual presidente del Partido Justicialista reafirmó que no recuerda los intercambios específicos y consideró que la denuncia fue incentivada con otros fines. Además, sugirió que podría haber un aprovechamiento político del actual gobierno.

Fernández explicó que no entendía por qué los mensajes incriminatorios no habían aparecido antes, y señaló que no esperaba una denuncia de la magnitud de la presentada. Aseguró que, pese a la acusación, nunca tuvo la intención de exponer públicamente a Yañez.

En la entrevista, Fernández sostuvo que puede demostrar su inocencia con testimonios de personas que presenciaron cómo fue la vida en Olivos durante su mandato. También destacó que espera que la justicia aclare la situación y reiteró que no ha sido autor de ninguna golpiza.

El expresidente también se refirió a la cuota alimentaria que pasa a Yañez por el hijo que tienen en común, y detalló que los ingresos que tiene en España se destinan a una cuenta compartida.

Por último, al ser consultado sobre las declaraciones de la exvicepresidenta Cristina Kirchner, quien consideró que Fernández “no fue un buen presidente”, el exmandatario afirmó que no comparte esa visión y que siempre la apoyó frente a ataques mediáticos.