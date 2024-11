¡A contrarreloj! Colapinto y su equipo luchan por estar en la carrera tras un accidente en el GP de Brasil

Por Alejo Pombo

El piloto argentino Franco Colapinto enfrentó un difícil momento durante la clasificación del Gran Premio de Brasil, al perder el control de su Williams FW46 en la curva “S de Senna” bajo intensas lluvias. El accidente lo relegó al decimoctavo lugar y lo dejó a merced del esfuerzo contrarreloj de su equipo, que deberá reparar el monoplaza para asegurar su participación en la carrera pautada para las 12:30. En una conferencia posterior, Colapinto se mostró desilusionado: «Fue un error 100% mío. No sé si el equipo va a llegar, tienen mucho trabajo por delante».

El piloto explicó que el auto sufrió un trompo en la curva 2 cuando intentó acelerar al salir de la curva 3, lo que provocó un golpe contra las barreras que dañó la suspensión delantera. Aunque el impacto no fue tan severo, el tiempo corre en contra para el equipo técnico de Williams. “Mil disculpas a todo el equipo; fue un error que no debería haber pasado, pero no sé si vamos a lograr estar en la parrilla», lamentó el pilarense, cuya participación en la carrera aún es incierta.

El episodio se dio en su primera experiencia bajo condiciones de lluvia en Fórmula 1. Colapinto había logrado completar algunas vueltas iniciales con neumáticos Full Wet, alcanzando un tiempo de 1:31.27, antes de que el trompo lo dejara fuera de la Q1. A pesar de la frustración, el público argentino presente en el Autódromo José Carlos Pace no dejó de alentar al piloto, coreando su nombre mientras él pedía disculpas a su equipo y destacaba su deseo de estar en la carrera.

Los problemas de Colapinto no fueron únicos en la jornada, ya que la lluvia también afectó a pilotos como Fernando Alonso, Lance Stroll y Carlos Sainz, quienes sufrieron percances similares. Su compañero de equipo, Alex Albon, se vio aún más perjudicado al impactar con fuerza en la curva 1, dejando el Williams con daños críticos. Sin embargo, la esperanza se mantiene para que Colapinto y su equipo superen la adversidad y logren reparar el monoplaza en las pocas horas restantes.