Emilio Basavilbaso aseguró: “En ningún momento barajé renunciar”

El titular de la ANSeS, Emilio Basavilbaso, aseguró hoy que “en ningún momento” barajó la posibilidad de renunciar a su cargo luego de la polémica por el cambio en el cálculo de la movilidad jubilatoria, y afirmó que en el actual Gobierno “hay un avance” en los haberes del sistema previsional.

De todas formas, resaltó que el Gobierno aceptó el “error” aunque recordó que “antes de 2009 no había ley de movilidad”, lo que provocó “más de 500 mil juicios contra el Estado” que generaron “una deuda más grande que la de los holdouts”.

“En ningún momento barajé renunciar, hemos tenido muchos más aciertos que desaciertos”, señaló el funcionario en declaraciones a radio La Red, y agregó que “si se toma el tema en perspectiva, hay un avance en cuanto a las jubilaciones que se ve claramente en los números, ya que la participación de ANSeS en el Presupuesto este año es mayor que la del año pasado”.

Basavilbaso evitó asumir el “error” en la modificación a la fórmula aplicada a la ley de movilidad jubilatoria, que suponía un incremento menor en los haberes para este año.

“Es un tema que discutimos entre varios, es difícil identificar a alguna persona. Yo siempre jugué en equipo, como pide el Presidente. Cuando juego al fútbol y perdemos un equipo, no digo que la culpa fue de tal jugador. Nosotros aceptamos el error, no es que lo estamos negando”, explicó. Además, confió que mantuvo una charla con la diputada Elisa Carrió, quien amenazó con pedir su renuncia si es que no modificaba la Resolución, y que aclararon “varias cuestiones”.

Tras confirmar que pese a las “correcciones” llegaron a hacer las liquidaciones a tiempo para abonar las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares con el 12,96 por ciento de incremento, Basavilbaso criticó al kirchnerismo por los juicios contra el Estado que se generaron antes de la ley de movilidad.

“Si tenemos que comparar con gestiones pasadas, antes de 2009 ni siquiera se ajustaban las jubilaciones, no había ley de movilidad. No hablábamos de si eran 17 pesos más o menos. Directamente se cometía una injusticia grave, lo que generó más de 500 mil juicios hacia el Estado, algo que con la Reparación Histórica estamos corrigiendo”, aseveró.

Asimismo, dijo que ese tema “no se discutía en la agenda argentina porque estaba escondido abajo de la alfombra”.