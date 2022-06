Por Gabriel Rodriguez

Aseguran que no hay fechas concretas que garanticen la llegada de este tipo de combustible. En las expendedoras no creen que este escenario se pueda revertir en el corto plazo.

La escasez de gasoil no se normaliza. Aunque hay algunas estaciones de servicio que pueden tener cierto acopio, especialmente las que se encuentran en zonas aledañas a las rutas, la realidad es que la mayoría de las playas de la ciudad de San Luis no tiene este tipo de combustible. Si bien todavía proveen otras naftas, el escenario es crítico.

“El panorama es gravísimo. Seguimos en la misma situación desde hace días y esto se traslada a otros combustibles. Estamos sin recibir stock y se corren las fechas de entrega. Para dar una idea, teníamos un camión para el martes. Hoy (por ayer) estamos a viernes y no aparece. No sabemos cuándo vamos a recibir. No hay fechas concretas, ninguna petrolera asegura nada”, advirtió el titular de la Cámara de Expendedores y Afines de San Luis, José Gianello.

El Diario de la República realizó un recorrido por diferentes zonas de la capital provincial y comprobó que el faltante es prácticamente total. Cualquier vehículo que trate de conseguir gasoil, de cualquier tipo, se verá inmerso en una verdadera odisea. Los carteles que anuncian el desabastecimiento se conformaron en una herramienta más e infaltable en las playas. Lejos de cualquier estrategia de marketing, los papeles impresos con letras negras dan cuenta de la crisis.

Distintos referentes aseguran que las refinadoras trabajan a máxima capacidad, pero desde las expendedoras estiman lo contrario. “Esto no tiene solución, no hay chances, no es que mágicamente empezará a aparecer el gasoil. Lo que falta es un 30% o un 40%, que es la cantidad que se importa, con lo cual si no lo adquieren, seguirá el faltante. El problema es que al importarlo se consigue en valores internacionales, mientras que nosotros lo regalamos. Las estaciones se están fundiendo”, opinó Gianello.

Aseguró que en caso de que la situación continúe, en un lapso aproximado de un mes y medio podrían empezar a materializar suspensiones de personal.

En general, los camiones distribuidores están equipando cisternas compartidas. Por eso, al no traer gasoil, las expendedoras empiezan a advertir ciertas cuestiones con otros productos. En algunas empresas, desde principios de la semana venden con límites que van entre los 10 y 15 mil litros por cliente.

En una de las playas consultadas especificaron que estaban a la espera de un camión que proveerá alrededor de 15 mil litros. Esa cantidad representa un estimativo del 30% de lo que usualmente llega. Ya tenían 10 mil litros comprados con antelación de esa remesa; así, la distribución solo durará algunas horas y no se normalizará.

“En una estación de ruta no podés condenar al cliente a cargar poco. En nuestro caso entregamos, aunque no lo hacemos a mansalva ni tenemos precios diferenciales. Lo que se recibe dura un día y medio, dos en el mejor de los casos. A partir de ahí, hay que cerrar hasta que las petroleras envíen”, precisó Gianello.

Qué pasa con los micros

Desde hace algunas jornadas, las playas tienen que priorizar el abastecimiento de gasoil para ambulancias, patrulleros y colectivos del transporte público. Si bien las previsiones se toman, manifiestan que el stock sigue sin alcanzar.

En la gerencia de Panamericana, que presta servicios en corredores que conectan distintas zonas con la ciudad, afirmaron que trabajan con los últimos litros que quedan en sus acopios. El escenario se replica en el resto de las compañías.

De hecho, en algunos casos los colectivos salen con dilaciones por el tiempo que les lleva conseguir gasoil; cargan en las estaciones que encuentran. Están a la espera de alguien que pueda abastecerlos y tratan de conseguir combustible para dar cumplimiento a los viajes.