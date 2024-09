Violencia de género: El audio en el que Alberto Fernández maltrata a Fabiola Yañez

La causa judicial contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género suma nuevas pruebas, como audios con insultos hacia Fabiola Yañez. Testigos citados por la defensa y la madre de Yañez declararán en los próximos días, mientras el caso avanza.

Por Alejo Pombo

La causa que investiga al ex presidente Alberto Fernández por presunta violencia de género hacia la ex primera dama Fabiola Yañez continúa avanzando, con la incorporación de nuevas pruebas y testimonios. Recientemente, se filtró un audio en el que se escucha al ex mandatario proferir insultos hacia Yañez, lo que ha generado un gran revuelo mediático y judicial.

En el audio, difundido por el portal de noticias Infobae, Fernández dirige comentarios agresivos y despectivos hacia Yañez, incluyendo frases como «andá a la puta que te parió, vos y todas tus crías, boluda» y «la concha de tu madre». Estas grabaciones fueron entregadas al fiscal por la querella y se consideran parte clave del expediente.

La causa judicial ha llevado a la citación de varios testigos. Esta semana está prevista la declaración de Miriam Verdugo, madre de Fabiola Yañez, quien fue convocada como testigo a solicitud de la querella. Mientras tanto, la defensa de Alberto Fernández ha presentado cinco testimonios de ex empleadas que niegan las acusaciones en su contra, y cuatro de ellas ya fueron citadas a declarar bajo juramento en los próximos días.

A medida que el caso avanza, tanto la defensa como la acusación se preparan para las próximas audiencias, que serán determinantes para el futuro del proceso judicial. AUDIO

Fernández: Mil de esas me tuve que bancar

Yañez: Pero no me fui a acostar con ninguno, boludo…

Fernández: “Ay, lo que hay que ver es la producción de Sandra”. ¿Qué Sandra, la concha de tu madre? Debe ser una mierda de serie, ¿y cuando quiero ver una película argentina no se puede ver porque son todas una mierda? Pero esa como la hace tu amiga….¡andá a la puta que te parió, vos y todas tus crías, boluda!

Yañez: Shhhh, shhh, bajá la voz. Siempre hiciste eso, me alejaste de todas las personas que para vos eran una amenaza.

Fernández: Pero quedáte con ellas, boluda. Qué amenaza…

Yañez: Todas las personas que para vos eran una amenaza…

Fernández: Andá y quedáte con ellas, boluda, quedáte con ellas y dejame en paz.

Yañez: ¿Por qué me tengo que quedar con ellas? ¿Qué comentario hice, tan mal te lo tomaste?