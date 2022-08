Por Gabriel Rodríguez

La vicepresidenta, Cristina Kirchner, aseguró hoy que la causa Vialidad por supuestas irregularidades en la obra pública durante su gestión no es un juicio en su contra «sino al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares» y consideró que el caso de los bolsos del ex secretario de Obras Públicas José López era el indicado «para poder investigar la corrupción».

«Esto no es un juicio a Cristina Kirchner. Es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares, a los que peleamos por la memoria, verdad, justicia, el salario, las jubilaciones, la obra pública», sostuvo la titular del Senado.

En ese sentido, la ex presidenta criticó al Poder Judicial: «Necesitan dirigentes disciplinados. Necesitan funcionarios que hagan lo que el poder real quiere».

«Van por todo, vienen por ustedes, por los salarios, los derechos de los trabajadores, las jubilaciones», añadió la ex jefa de Estado.

Y profundizó: «A ellos (los empresarios y dirigentes opositores) los protegen y no les va a pasar nada. Pero a los que sí les pasan cosas es a los argentinos, que no tienen guita, que no les alcanza nada por el endeudamiento que tuvimos y por cómo destruyeron lo que construimos».

«¿Por qué piden doce años? Por los doce años del mejor Gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas. Uno por la memoria.

Otro por la verdad. Otro por la justicia. Otro por el Fondo (Monetario Internacional). Otro por las AFJP. Otro por YPF y Vaca Muerta. Otro por el no endeudamiento. Otro por el salario de los laburantes. Por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar. Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo», vociferó desde su despacho del Senado.

Y agregó: «Quieren disciplinar a la clase política para que nadie se anime a hacer dos veces lo mismo: pagarle al Fondo y decirle anda; decirle que no los fondos buitres; dos veces las AFJP; dos veces Vaca Muerta».

A lo largo de una extensa exposición -duró alrededor de 90 minutos y fue transmitida en vivo en redes sociales-, Cristina Kirchner elaboró una suerte de ampliación de indagatoria no oficial, ya que el pedido para hacerlo dentro del trámite del juicio oral le fue rechazado por el Tribunal Oral y Federal número 2.

En ese marco, la vicepresidenta hizo hincapié en el intercambio de mensajes que tuvo el tucumano José López con tres hombres fuertes de la construcción: Nicolás Caputo, Juan Chediack y Eduardo Gutiérrez.

Especialmente, la titular del Senado se abocó al «grado de familiaridad» con el que se trataban el entonces secretario de Obras Públicas y Caputo, un empresario del riñón de Mauricio Macri: hablaban tanto de obras en construcción, como de pagos de las mismas y asuntos personales.

Tras advertir el vínculo entre ambos, Cristina Kirchner expresó: «Me siento muy boluda yo».

«¿No les llamó la atención este grado de familiaridad con Nicolás Caputo del secretario de Obras Públicas que es miembro de la asociación ilícita de la que yo soy jefa?. ¿No les llamó la atención a (los fiscales Diego) Luciani y (Sergio) Mola? ¿A los jueces del Tribunal tampoco? Notable, eh, notable».

«Era todo un drama cuando hablaban, si llamaban a un fijo o a un celular. Yo no sé qué tenía que hablar esta gente que no quería que la escuchen», ironizó la ex mandataria.

Ante ello, la vicepresidenta consideró que la causa de los bolsos de José López «era el caso para poder investigar la corrupción» por su vínculo con el trío de empresarios de la construcción.

«Si había un caso en la Argentina para poder investigar la corrupción en general, pero en particular en materia de obra pública, era éste: el de José López revoleando los bolsos con 9 millones de dólares en el convento», sostuvo la titular del Senado.

Y cuestionó: «¿Nadie investigó esto? ¿Saben por qué cuando empezaron a tirar del ovillo de esto pararon? Porque aparecieron ellos con el ovillo, los macristas. Cuando el fiscal Luciani dice `donde uno aprieta sale pus´: tiene razón, fiscal Luciani, la pus de ustedes, los macristas».

«Comodoro Py podría haber investigado esto. Pero no les convenía», lanzó.

En ese sentido, recordó que el juez Carlos Mahiques había pedido el sobreseimiento de los empresarios involucrados en el caso de los bolsos de José López: «La Argentina es un lugar muy particular, acá mueren todas las teorías. El lawfare tiene un escalón superior. En otros países fue para estigmatizar, confundir a los gobiernos populares con asociaciones ilícitas. Acá protegen a los que verdaderamente roban en el país».

«La sentencia ya está escrita», remarcó Cristina Kirchner, quien afirmó que «el juicio empezó con la construcción de `sobreprecios, rutas no hechas, inexistentes´».

«O sea, el juicio empieza con esta ficción que relataron durante cinco días. Era un guion y bastante malo, por cierto, además de falso. Nada de lo que dijeron fue probado. No solamente no fue probado, sino que además se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían. Hubo una feroz campaña política y mediática que apuntaba a hacerle un planteo a la sociedad de que se habían cobrado obras pero que no se habían hechos», se quejó.

En su exposición, la vicepresidenta se apoyó en un gran número de recortes periodísticos y el intercambio de mensajes entre José López y los empresarios Caputo, Chediack y Gutiérrez: el escritorio de su despacho del Senado permaneció repleto de documentación durante los 90 minutos en que se expresó.